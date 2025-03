Firenze, dall’omaggio a De André ai Killer Queen al Teatro Reims

Firenze, 18 marzo 2025 – Il Teatro Reims si prepara a un lungo weekend di spettacoli imperdibili, tra grande musica e teatro di alta qualità. Da giovedì 20 a domenica 23 marzo, ogni sera il palco ospiterà un evento diverso, spaziando dal cantautorato italiano al rock internazionale, fino a un raffinato omaggio al drammaturgo Harold Pinter. Giovedì 20 marzo sarà la volta di un concerto dedicato alla musica di Fabrizio De André “Cominciai a sognare anch’io” con un ensemble di sei musicisti della giovane scena fiorentina. Francesco Rainero (voce e chitarra acustica), Bianca De Astis (cori), Alessio Falcone (tastiere), Marco Gandossi (chitarre), Luca Giachi (basso) e Michele Andriola (batteria e percussioni) proporranno un viaggio attraverso le canzoni piùamate e le gemme nascoste del repertorio del grande cantautore genovese, con arrangiamenti originali che ne esaltano la ricchezza melodica e ritmica. Venerdì 21 marzo il palco si accenderà con l'energia rock dei Killer Queen, la tribute band ufficiale italiana dei Queen. Nati nel 1995, i Killer Queen sono un punto di riferimento per gli appassionati della leggendaria band britannica. Con un’interpretazione fedele e appassionata, il gruppo porterà al pubblico un’esplosione di emozioni e grandi successi, per una serata all’insegna della musica senza tempo. Sabato 22 e domenica 23 marzo sarà il momento del teatro con “Le Stanze”, uno studio scenico ispirato all’opera di Harold Pinter. La rappresentazione esplorerà i temi cari al celebre drammaturgo – comunicazione, potere e isolamento – attraverso una serie di quadri teatrali che restituiscono l’intensità e la profondità della sua scrittura. Un’occasione imperdibile per vivere quattro serate di grande spettacolo al Teatro Reims.