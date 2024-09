Firenze, da Morandi a Modigliani: visite guidate speciali alle mostre del Museo Novecento

Firenze, 3 settembre 2024 - In occasione della mostra Ritorni. Da Modigliani a Morandi e della mostra Do Not Abandon Me, dedicata a Louise Bourgeois, protagonista indiscussa dell’arte del XX e XXI secolo, proseguono al Museo Novecento, nei weekend di settembre, le iniziative di mediazione a cura di MUS.E, rivolte a diverse tipologie di pubblico. Sabato 7 e 14 settembre saranno dedicati alla mostra Ritorni. Da Modigliani a Morandi al Museo Novecento, a cura di Sergio Risaliti, Chiara Toti ed Eva Francioli. Alle ore 15 il pubblico potrà prendere parte ad una visita focus dedicata alla figura di Amedeo Modigliani per celebrare l’arrivo al Museo Novecento dell’unico autoritratto dell’artista, direttamente dal Museo di Arte Contemporanea di San Paolo in Brasile. Il focus sarà un’occasione speciale per compiere un viaggio attraverso la vita e le opere di uno dei più rappresentativi artisti del Novecento, prima di presentare al pubblico l’opera testamentaria dall’artista, realizzata poco prima della sua morte. Negli stessi giorni, alle 16.30, le famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni potranno partecipare al laboratorio di disegno ispirato agli atelier d’artista, dal titolo Stanze magiche. Dopo un racconto animato sulla vita del collezionista Alberto della Ragione, i piccoli partecipanti si sposteranno nelle sale del museo, tra le opere, osservando in particolare quelle metafisiche di Carlo Carrà e Giorgio Morandi popolate da oggetti insoliti e curiosi. Il 21 e 28 settembre saranno invece dedicati alla grande mostra di Louise Bourgeois Do Not Abandon Me. a cura di Philip Larratt-Smith e Sergio Risaliti. Alle ore 15 sono in programma le visite guidate dedicate all’artista francese, che permetteranno di approfondire la sua poetica artistica grazie ad un approfondimento su una selezione delle oltre cento opere esposte, tra cui disegni e sculture di molteplici materiali, che occupano l’intero edificio. Alle ore 16.30 invece saranno attivi i percorsi per i bambini dai 6 ai 10 anni, dal titolo Trame di sogni. A partire dal grande ragno di bronzo al centro del chiostro sarà avviato il racconto della vita di Louise Bourgeois e dell’animale simbolo della sua produzione artistica; l’attività proseguirà all’interno della mostra – dove molte opere sono centrate sulla maternità e sul rapporto madre-figlio – e poi presso il laboratorio d’arte, dove i piccoli partecipanti potranno collaborare alla realizzazione di una grande ragnatela artistica. La rete di ragno, simbolo ambivalente di protezione ma anche di pericolo, diventerà così un colorato scenario per il racconto dei loro desideri e dei loro timori. Il costo delle visite e delle attività è di €2,50 (residenti Città Metropolitana di Firenze) o di 5 euro (non residenti Città Metropolitana di Firenze) oltre al biglietto di ingresso al museo.