Firenze, da Boccherini a Mozart: doppio concerto dell’Orchestra Toscana Classica

Firenze, 27 aprile 2024 - Da Boccherini a Bach, a Mozart. Pagine musicali del periodo barocco e del Classicismo per i concerti dell’Orchestra Toscana Classica in programma domenica 28 e lunedì 29 aprile all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze. Solisti Martino Tazzari al violoncello e Marco Bonechi al pianoforte, a cui è affidata anche la direzione. Le serate, con inizio alle ore 21, si apriranno con una prima assoluta, il “Notturno concertante per pianoforte, violoncello e archi” dello stesso Bonechi. Il violoncello di Martino Tazzari in primo piano del “Concerto n. 7 in sol maggiore per violoncello e orchestra, G 480” che Luigi Boccherini compose nel primo soggiorno madrileno, alla corte di Carlo III. Al barocco italiano si ispira il Concerto n. 4 in la maggiore per clavicembalo e orchestra, BWV 1055” di Johann Sebastian Bach, che qui ripensa gli stilemi italiani in chiave polifonico-contrappuntistica. In chiusura il maestoso “Adagio e fuga per archi K 546” di un Wolfgang Amadeus Mozart proiettato, in parte, verso il Romanticismo. Pianista e compositore fiorentino, Marco Bonechi si è formato al Conservatorio Cherubini di Firenze diplomandosi in composizione, clavicembalo e pianoforte. Ha studiato direzione d’orchestra con Piero Bellugi e Mauro Cardi. Sue composizioni sono state eseguite in diverse manifestazioni e trasmesse da radio italiane e straniere. Da anni svolge attività pianistica da solista e in formazioni da camera, con particolare attenzione al repertorio del contemporaneo. Figlio d’arte - il padre Michele suona nell’Orchestra del Maggio - Martino Tazzari vanta già esperienze di rilievo in campo concertistico. Poco più che ventenne, si è aggiudicato riconoscimenti importanti, in particolare con il Trio Ad Libitum. Biglietti 15/10 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. Ai soci Unicoop Firenze e ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40%. Biglietto ridotto anche per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera Fiorentina (per info e iscrizioni [email protected]). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, tel 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. - www.toscanaclassica.com - [email protected]. Il festival “I Mercoledì musicali dell’organo e dintorni” è realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio. Maurizio Costanzo