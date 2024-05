Firenze, due giorni tra aerei e droni: alle Cascine torna il festival del volo

Firenze, 9 maggio 2024 - Un fine settimana tra aerei e droni, mongolfiere e aquiloni, simulatore di volo, modelli leonardiani, presentazione di libri, laboratori, dimostrazioni e voli di rapaci. Due giorni per vivere un sogno antico come l’uomo, quello di volare. Anche con i piedi per terra. Forte del successo delle passate edizioni, torna il festival del volo “Volare”, da sabato 11 a domenica 12 maggio presso l’Ippodromo del Visarno Cesare Meli, dalle 11 alle 21. Tantissime le attività in programma, in particolare per i più piccoli. Al festival del volo “Volare” si potrà salire a bordo di mongolfiere per voli vincolati (a partire dalle ore 19), partecipare ai laboratori didattici dell’Antica Falconeria Toscana, costruire e far librare nell’aria magnifici aquiloni, ammirare le evoluzioni di droni, scoprire la sfida al volo di Leonardo Da Vinci attraverso la sua macchina volante e l’aquila meccanica, partecipare alle attività della compagnia aerea Volotea, provare il simulatore di volo dell’Aeronautica Militare, giocare e osservare gli aquiloni giganti. A fare contorno saranno spettacoli, incontri e performance a tema, oltre alle delizie Gourmet. “Volare – Festival del volo” è organizzato da Le Nozze Di Figaro e Toscana Aeroporti SpA, con il contributo di Volotea, in collaborazione con l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, l’Aeroclub di Firenze “Luigi Gori”, F.C Falconeria e Museo Leonardo Da Vinci Fondazione Pedretti. Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega le piccole e medie città europee, partecipa in veste di main sponsor. Il vettore, collega il capoluogo toscano con molteplici destinazioni: 5 in Italia (Bari, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo), 1 in Spagna (Bilbao), 5 in Francia (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), 1 in Germania (Amburgo) e, novità per questo 2024, anche 1 in Repubblica Ceca (Praga). Volotea ha creato nel tempo un rapporto sempre più stretto con i suoi passeggeri, offrendo voli comodi, diretti e a tariffe concorrenziali, oltre a promuovere manifestazioni culturali e artistiche a livello locale. Volotea sarà presente a “Volare – Festival del volo” con uno stand dedicato, che prevede hostess qualificate e l’organizzazione di diverse attività. “Per il secondo anno consecutivo saremo presenti a Volare – Festival del volo, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di volo e soprattutto per i bambini – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Durante le due giornate di evento avremo l’occasione di presentare la nostra compagnia, sorprendere grandi e piccoli con tante iniziative e raccontare tutte le rotte disponibili non solo a Firenze, ma anche a Pisa, dove operiamo i comodi collegamenti alla volta di Olbia e Nantes”. L’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche parteciperà come istituzione che da più di 85 anni insiste sul parco delle Cascine da quando fu istituita nel 1938 per mano dell’Architetto Fiorentino Raffaello Fagnoni. L’Aeronautica offrirà l’opportunità di vivere un’esperienza unica su un simulatore di volo dell’Eurofighter Typhoon che si troverà accanto agli stand informativi dove saranno allestiti anche dei laboratori per i più piccoli. Ci si potrà iscrivere ai laboratori e alle altre attività direttamente sul posto. Per la priority line Volotea dell’Aeroclub Firenze email a [email protected].

