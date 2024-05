I Poeti del Piano Solo: tornano le emozioni del pianoforte a Firenze

Firenze, 8 maggio 2024 - Emozioni in purezza. E' un omaggio al grande pianista e compositore jazz Luca Flores la quinta edizione de "I Poeti del Piano Solo", la rassegna musicale a cura di Music Concentus e Something Like This che presenta quest'anno significative novità: anticipato in primavera, il festival diretto da Stefano Maurizi e Fernando Fanutti si allunga su quattro giornate - da domani fino a domenica - coinvolgendo accanto alle sedi tradizionali di Sala Vanni e del Museo dell'Opera del Duomo anche la Terrazza Belvedere del Giardino Bardini, con la sua panoramica mozzafiato sulla città.

Il debutto è in grande stile, perché presso la Sala del Paradiso del Museo dell'Opera del Duomo, il pianista e compositore israeliano Omer Klein realizzerà l'unica tappa italiana del suo tour mondiale, portando sul palco il mix creativo di virtuosismi e improvvisazione, influenze etniche e tradizioni musicali ebraiche. E' l'unica data nel nostro paese anche quella del figlio d'arte Grégory Privat, ospite venerdì 10 di Sala Vanni: dopo varie collaborazioni di livello, il jazzista della Martinica transalpina si è messo in proprio creando l'etichetta Budham Jazz, per la quale ha prodotto il suo primo album di pianoforte solo "Yonn", uscito nel 2022, e il più recente in trio Phoenix, che gli è valso il prestigioso riconoscimento "Prix Django Reinhardt" dall'Académie du Jazz come artista francese dell'anno.

Compositore ed educatore, bandleader e collaboratore, da oltre tre decadi Fred Hersch è considerato "il pianista più sorprendentemente innovativo del jazz dell'ultimo decennio", come ha scritto Vanity Fair; quindici volte candidato ai Grammy e insignito di ogni genere di premi - dal Doris Duke Artist 2016 al Prix Honorem de Jazz 2017 de L'Academie Charles Cros fino agli award 2016 e 2018 della Jazz Journalists Association come pianista dell'anno - Hersch presenterà sabato 11 in anteprima nazionale a Sala Vanni "Silent, Listening", l'ultimo album pubblicato per ECM Records.

L'esordio alla Terrazza Belvedere del Giardino Bardini - previsto domenica 12 - segna anche l'ultimo concerto del festival: protagonista Stefania Tallini, dodici dischi all'attivo, tanti concerti e sodalizi internazionali - da John Taylor ad Enrico Pieranunzi, da Jacques Morelenbaum a Gregory Hutchinson - e un caleidoscopio di sonorità provenienti dal jazz, dalla musica classica e dai ritmi brasiliani.