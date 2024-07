Firenze, concerto all'alba di Patrizio Fariselli all’Istituto degli Innocenti

Firenze, 22 luglio 2024 - Si chiuderà con il concerto all’alba di Patrizio Fariselli, nel cuore di Firenze, l’edizione 2024 di Musart Festival. Appuntamento sabato 27 luglio alle 4,45 nel secolare Chiostro degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti, in piazza della Santissima Annunziata, a pochi passi dal Duomo. I biglietti – 15 euro - sono disponibili sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info [email protected]. Tra i maggiori pianisti e compositori italiani, Patrizio Fariselli ha legato per anni il proprio nome agli Area, di cui è stato cofondatore, per poi dedicarsi al jazz - Steve Lacy, Howard Johnson, Art Farmer, solo per citare alcune collaborazioni - alla musica per cinema e teatro, continuando così una ricerca musicale che spazia dalle musiche arcaiche alla musica contemporanea, oltre a uno studio sempre più raffinato del pianoforte. Dal vivo ripercorrerà alcuni successi degli Area – in particolare dall’album d’esordio “Arbeit Macht Frei”, di cui si è celebrato il 50esimo anniversario – rielaborati con delle variazioni per solo pianoforte, inediti scritti negli anni ed esperimenti di improvvisazione radicale. Musart Festival è prodotto da associazione Musart. Main supporter Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia. In collaborazione con Toscana Promozione Turistica e at – autolinee toscane. Con il sostegno di Publiacqua, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Findomestic, Sammontana e Prinz. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.