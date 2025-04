Firenze, la Galleria dell’Accademia gratis per la Domenica al museo

Firenze, 3 aprile 2025 - Domenica 6 aprile la Galleria dell'Accademia di Firenze apre le porte gratuitamente per la Domenica al museo. Ritorna l'iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso gratuito ai musei e ai parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese. Il museo fiorentino osserverà il consueto orario d'apertura, dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso alle 18.20). Grazie alla #domenicalmuseo, i visitatori avranno un'occasione unica per celebrare i 550 di Michelangelo Buonarroti ammirando alcuni dei suoi capolavori più prestigiosi. La Galleria dell’Accademia di Firenze, infatti, custodisce il maggior nucleo scultoreo dell’artista – un monumentale insieme che comprende i quattro Prigioni, il San Matteo, la Pietà di Palestrina e, naturalmente, il David. L’iniziativa ministeriale si configura, inoltre, come un’opportunità per scoprire le altre collezioni permanenti del museo fiorentino: i capolavori dell'arte tardogotica e rinascimentale, le pale d'altare realizzate tra il XVI e il XVII secolo e una selezione di capolavori dei maestri ottocenteschi – oltre allo splendido Museo degli strumenti musicali e alla Gipsoteca Lorenzo Bartolini, che custodisce i modelli in gesto dello scultore fiorentino e del suo allievo Lorenzo Pampaloni. La Galleria dell’Accademia di Firenze custodisce alcune tra le più importanti collezioni di pittura e scultura al mondo: fra queste si annovera la statuaria michelangiolesca, con il celeberrimo David, e la ricca raccolta di pittura italiana antica. Non meno rilevante è la collezione di modelli e calchi in gesso di Lorenzo Bartolini e del suo allievo, Luigi Pampaloni, che compongono la Gipsoteca allestita nel monumentale Salone dell’Ottocento. Il museo ospita anche strumenti musicali dei granduchi Medici e Lorena, provenienti in gran parte dalle collezioni del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Particolarmente prestigiosa è la collezione di dipinti a fondo oro dal Duecento al primo Quattrocento della Galleria dell’Accademia di Firenze, con esemplari pittorici dei massimi artisti fiorentini quali il Maestro della Maddalena, Giotto, il Maestro della Santa Cecilia, Bernardo Daddi, Taddeo Gaddi, Andrea Orcagna, Nardo di Cione, Giovanni da Milano, Agnolo Gaddi. La Galleria dell’Accademia di Firenze è aperta dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20). In occasione della Domenica al Museo non è attivo il servizio di prenotazione, sarà sufficiente presentarsi all’ingresso del Museo. La prenotazione, invece, resta attiva e fortemente consigliata per tutti gli altri giorni (al costo di 4 euro) – chiamando al numero +39 055 294883 oppure visitando il sito ufficiale della Galleria dell’Accademia.

Maurizio Costanzo