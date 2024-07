Ultracorpi Festival: al Lumen la tre giorni per parlare di corpi e identità

Firenze, 24 luglio 2024 - Coltivare consapevolezza. E trasmetterla alle giovani generazioni, intrecciando cinema e letteratura, danza e arti visive: perché la conoscenza diventi uno strumento di comprensione, dialogo e partecipazione. Un obiettivo che l'associazione InQuanto Teatro ha già raggiunto con le tre edizioni del teatro ragazzi "La fine della fine del mondo", e che continua a perseguire con la seconda stagione dell' "Ultracorpi festival", la rassegna ad ingresso libero e gratuito che si svolge al Lumen (Via del Guarlone, 25) nell'arco di tre, attesissime giornate.

Coscienza del proprio corpo, che ci preoccupa e spaventa, in relazione a quello altrui, perché identità e differenza possono coesistere nello spazio unico e condiviso della comunità: questa la scommessa di un percorso in tre tappe - 25 luglio, 1 e 8 agosto - che non scade nella predica didascalica, ma è ricco di ironia, leggerezza e divertimento. A partire dall'incontro in programma domani con la scrittrice, docente e podcaster Giusi Marchetta, autrice del fortunatissimo "Principesse", una guida moderna tra cenerentole e principi azzurri per liberarsi dai pregiudizi e gli stereotipi di genere.

Giovedì 1 agosto sarà invece Lea Landucci, celebre per il suo romance queer "Call me maybe", a condurre il pubblico tra gli abissi e le vette della letteratura rosa, tra harmony e romanzi d'appendice; dulcis in fundo, ecco il grande saggista Luca Starita, sul palco l'8 agosto per parlare di amori e tradimenti, narrativa e cultura pop, a partire dai suoi testi pubblicati da effequ "Canone ambiguo: della letteratura queer italiana" e "Pensiero stupendo: un saggio sul tradimento".

Tra le performance previste, l'incontro tra l'eclettico autore teatrale Andrea Falcone e la band guidata dalla drag queen Monella Rai, e le attività itineranti per l'infanzia "Corpi di legno" coordinate dagli attori Giacomo Bogani ed Elisa Vitiello, che avranno luogo il 30 e 31 luglio al Giardino dell'Orticoltura e il 6 e 7 agosto presso lo Spazio Giovani C.U.R.E - Area Pettini.