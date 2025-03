Firenze, Cristiano De André in concerto al Teatro Cartiere Carrara

Firenze, 8 marzo 2025 – Cristiano De André in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze con il miglior repertorio di Faber. Il tour fa tappa nel capoluogo toscano e fa segnare il tutto esaurito. L’appuntamento è per mercoledì 12 marzo alle ore 21 al Teatro Cartiere Carrara in via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro. Sarà un omaggioin musica al padre Fabrizio, alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. “De André canta De André Best Of” è il tour teatrale che riporta Cristiano De André sulle scene fiorentine. Appuntamento mercoledì 12 marzo al Teatro Cartiere Carrara. I biglietti sono esauriti in prevendita. Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, affiancato dagli inseparabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cantautore e polistrumentista, Cristiano De André suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio. Il progetto “De André Canta De André” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010), “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023) e dopo vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio. «Porto sul palco alcuni brani che ho riarrangiato nei quattro album De André canta De Andrè dedicati a mio padre – spiega Cristiano De Andrè - ho scelto il meglio, secondo me, di queste mie rivisitazioni. È stato un lavoro meticoloso, fatto con grande attenzione, amore e rispetto”. “Mio padre – continua Cristiano - avrebbe voluto fare un nuovo tour, dopo quello di “Anime salve”, con nuovi arrangiamenti per i suoi brani e pensava di dare a me il compito di farlo. Ci stavo già lavorando, eravamo ancora in tour insieme ma poi purtroppo è successo quello che sappiamo. Dopo qualche anno dalla sua scomparsa – ha concluso Cristiano - ho deciso di portare avanti questo suo desiderio». Il tour è prodotto e organizzato da Trident Music.