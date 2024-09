Firenze, cosa fare domenica 29 settembre

Firenze, 28 settembre 2024 – Sono tanti gli appuntamenti a Firenze e dintorni per trascorrere una domenica all’insegna dello sport, dell’arte, della solidarietà, e dei sapori genuini del territorio che regala l’autunno. Quella del 29 settembre è dunque una giornata ricca di appuntamenti. Ecco la nostra guida alle iniziative da non perdere in città e provincia. Corri La Vita 2024 A Firenze l’appuntamento è con Corri la Vita la manifestazione che meglio di qualsiasi altra unisce sport, cultura e solidarietà, che anche quest’anno terminerà eccezionalmente alla Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria dove sono attese oltre trentamila persone per sostenere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno. È Simona Ventura la madrina di questa ventiduesima edizione, lo starter sarà invece il marito di “SuperSimo” Giovanni Terzi. Tanti gli ospiti che animeranno il palco con la conduzione di Eva Edili, storica presentatrice di Corri la Vita. Quest’anno saranno i gruppi a farla da padrone: Bandidas, Banda Bandao, Large Street Band, la Fanfara dell'Arma dei Carabinieri e la Associazione Tennis in Rosa. E poi gli sportivi Veronica Angeloni, Leonardo Deplano, la giovane cantante Neena, Massimo Di Cataldo, Federico Russo, Alessandro Canino, Gianfranco Monti e lo street artist Skim. Lo starter Giovanni Terzi, inoltre, leggerà per il pubblico la testimonianza di chi ha vissuto il dramma del tumore al seno. Sul palco anche i capitani dei quattro colori del Calcio storico che premieranno i bambini all’arrivo. La Festa dell’Uva di Impruneta L’appuntamento a Impruneta è con la a 98esima edizione della Festa dell’Uva, una delle manifestazioni più antiche d’Italia, che si svolge in Piazza Buondelmonti. Una celebrazione che unisce tradizione e spettacolo, con i quattro rioni pronti a emozionare, che attira ogni anno migliaia di spettatori. Alle 15 prenderà il via la sfilata e lo spettacolo dei quattro Rioni: Pallò, Sant’Antonio, Sante Marie e Fornaci. Dopo la sfilata, si procederà con la premiazione della 43esima “Vetrina dell’Uva” e della gara di solidarietà fra i rioni per le donazioni di sangue. Infine, verrà proclamato il Rione vincitore della 98esima edizione della Festa dell’Uva, con la tradizionale collocazione della bandiera sul balcone del Comune. L’intero spettacolo sarà trasmesso in diretta televisiva da RTV38, a partire dalle ore 15. Bacco Artigiano, festa a Rufina Dopo che il Carro Matto ha fatto tappa a Firenze per la rievocazione dell’Offerta del vino del contado alla Signoria, domenica la festa è tutta a Rufina. Il protagonista assoluto anche di questa giornata sarà il vino, ma non mancano appuntamenti all’insegna dell’arte e della tradizione. A Villa Poggio Reale alle ore 10 apertura del Museo Romoli a ingresso libero. Alle 11 ‘Canti e sonate per il ciclo del grano’ a cura di Suonatori de “La Leggera”. Alle 15 sarà la volta della rievocazione storica e sfilata del corteo storico della Repubblica Fiorentina con il Carro Matto e il Corteo Storico del Vino e del Contado di Rufina. Alle 16.30 un’altra rievocazione, questa volta della battitura del grano. Alle 17 “Chianti Rufina vs i Sangiovese di Toscana” con degustazioni guidate. E non mancano stand dei produttori del Chianti Rufina, wine bar, letture e musica. In Piazza Umberto I dalle 10 alle 18 apre il ‘mercato d’altri tempi’, alle 19 la premiazione “Vetrina Per-Bacco” e alle 22,45 gran finale con lo spettacolo pirotecnico. A Firenze la mostra ‘Itinerari di carta. Atlanti, mappe, diari dal XVI al XVIII secolo’ Domenica 29 in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l'Archivio di Stato di Firenze sarà straordinariamente aperto dalle 9,30 alle 13 per permettere ai visitatori di visitare la mostra a ingresso libero ‘Itinerari di carta. Atlanti, mappe, diari dal XVI al XVIII secolo’, che resterà aperta fino al 31 ottobre. Per il Cinquecento sono esposte tre mappe nautiche, in cui è presente l’indicazione delle distanze e dei porti. Per il Seicento, l’Arcano del mare di Robert Dudley, pubblicato per la prima volta a Firenze nel 1646, con strumenti utili alla navigazione e ai viaggi in genere. Per il Settecento si propone un Atlante pubblicato nel 1802. Esposta per la prima volta al pubblico una mappa del Giappone risalente alla prima visita diplomatica di dignitari giapponesi nelle corti europee, avvenuta tra il 1582 ed il 1590. Inedita anche l’esposizione in mostra di una misteriosa mappa a stampa della città di Pechino, di recente ritrovamento all’interno delle scatole degli Scarti del fondo Diplomatico dell’Archivio di Stato di Firenze, e tuttora oggetto di studi di approfondimento. Preziose testimonianze delle relazioni commerciali intrattenute tra Firenze e l’Egitto sono invece i celebri Diplomi Arabi, otto rotoli cartacei in arabo contenenti lettere ed editti. Campi Bisenzio diventa il Regno delle zucche A Campi Bisenzio già si respira aria di Halloween. Come ogni fine settimana fino a novembre a Villa Montalvo prende vita il Regno delle Zucche. Qui si respira la stessa magia della ‘Mostra di zucche più grande del mondo” che dal 2000 si tiene a Ludwigsburg in Germania. È infatti in partnership con gli artisti e gli ideatori di questo sensazionale evento tedesco che si tiene questo appuntamento al parco di Campi, dove si possono ammirare 19 sculture fatte con oltre 20mila zucche. In programma oltre 70 spettacoli ed eventi e c’è anche un’area luna park. E non mancano attrazioni, esposizioni e un’area street food. Il teatro al Bargello e laboratorio didattico alle Cappelle Medicee Domenica 29 settembre (alle 10 e alle 11:15), le Cappelle Medicee accoglieranno i bambini e ragazzi dai 9 ai 12 anni per il laboratorio didattico "In viaggio con le pietre dure". Un’avventura alla scoperta delle rare pietre semipreziose che decorano la Cappella dei Principi e che arrivano dall'Europa, dal bacino del Mediterraneo, dall’Africa del Nord fino al vicino Oriente, permettendo di esplorare anche la storia di una tecnica decorativa raffinatissima e sfarzosa che ha reso Firenze famosa in tutto il mondo, dal Seicento fino ad oggi. Attraverso giochi e attività interattive, i giovani partecipanti esploreranno l’origine e l’uso di queste pietre, approfondendo il tema della sostenibilità ambientale. Sempre oggi ma dalle 10 alle 12 al Museo Nazionale del Bargello si potrà assistere all’azione scenica “All’ombra del potere”, di Riccardo Ventrella con la regia di Sabrina Tinalli, che vedrà gli attori della Compagnia delle Seggiole ripercorrere la storia, gli aneddoti e i segreti del palazzo del Bargello.