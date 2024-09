Firenze, concerto per violoncello nella Sala del Paradiso del museo dell'Opera del Duomo

Firenze, 16 settembre 2024 - La collaborazione fra Opera di Santa Maria del Fiore e Musicus Concentus si rinnova e prosegue alla ricerca di nuove e poetiche sonorità. Giovedì 26 settembre al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze, nella Sala del Paradiso, va in scena la violoncellista danese Caecilie Trier (inizio ore 21.15, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a partire da mercoledì 19 sul sito dell'Opera del Duomo). Un appuntamento speciale che segna il ritorno di “Disconnect code”, storica rassegna dedicata alla musica di artisti sperimentali in grado di misurarsi con ogni genere di influenza sonora. Caecilie Trier, conosciuta come anche come CTM, è una cantante, violoncellista e compositrice con base a Copenaghen, la cui formazione classica è evidente in molte delle sue variegate collaborazioni. Acclamata dalla critica fin dall'inizio della sua carriera, nel 2017 ha ricevuto una nomina per il prestigioso Nordic Music Prize per l'album Suite For A Young Girl. A esso sono seguiti Red Dragon (Posh Isolation, 2018), lodato dalla critica; Celeste, firmato dal duo Trier/ Rosenbaum (Posh Isolation, 2021); e Babygirl (Posh Isolation, 2022). Di recente pubblicazione è l'album Vind (15 love, 2023), composto da 12 composizioni per violoncello solo con un daf che esalta il ritmo, un lontano ricordo della kora, un flauto malinconico o rumori di fondo. La musica di CTM è come un prisma che riflette percezioni tattili, movimenti, sogni febbrili e ricordi. Con un'intimità morbida e selvaggia, i comuni linguaggi musicali collettivi sono intessuti senza sforzo nella tela musicale, mentre le crepe nella forma e i glitch digitali cambiano e spostano la prospettiva. Le relazioni tra le strutture composte, la sensibilità del pop e le improvvisazioni indeterminate creano un'atmosfera poetica e aperta. Oltre al suo progetto solista CTM, Trier è nota per le sue molteplici collaborazioni con una vasta gamma di musicisti in diverse aree della scena musicale di Copenaghen, che vanno da artisti legati ai Mayhem come Croatian Amor, Scandinavian Star, Valby Vokalgruppe a Soho Rezanejad, Ydegirl e Choir of Young Believers, oltre al jazz e al suonatore di kora tradizionale del Gambia Dawda Jobarteh o in duo con il pianista e produttore August Rosen-baum, fino a esibirsi in trio con i chitarristi classici Lars Trier e Christian Sievert, e più recentemente con il TLF Trio con Jakob Littauer e Mads Kristian Froslev, con cui ha pubblicato l'album Sweet Harmony su Latency nel 2022. Le esibizioni più recenti di Caecilie Trier includono le composizioni per violoncello dell'album Vind e la performance di danza “Bow” in collaborazione con l'artista e danzatore Skjold Rambow, eseguita al Berlin Atonal, al Munch Museet (Oslo) e all'Arken (Copenhagen). L'appuntamento è realizzato in collaborazione con Disco_nnect. Le attività dell'Associazione Musicus Concentus sono realizzate grazie al contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e Fondazione CR Firenze. Il concerto dell’artista danese è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito dell'Opera di Santa Maria del Fiore a partire dal 19 settembre.