Firenze, Coez & Frah Quintale in concerto al Mandela Forum

Firenze, 27 gennaio 2024 - Un album, “Lovebars”, che ha debuttato al primo posto della classifica e conquistato il disco d’oro. Gran bel momento per Coez e Frah Quintale, in concerto giovedì 1 febbraio alle 21 al Mandela Forum di Firenze, per l’atto finale del loro trionfale tour nei palasport. Uniti da un’innegabile intesa personale e artistica, quella di Coez e Frah Quintale è un’amicizia che nasce soprattutto dalla condivisione delle origini hip-hop. Con le loro caratteristiche (coolness, freschezza, attualità) i due si scambiano rime ed incastri perfetti sui palchi più importanti d’Italia. In scaletta i brani dell’album “Lovebars”, ma anche tanti successi dalle rispettive carriere solistiche. “Lovebars” contiene numerose hit tra cui “Che Colpa Ne Ho”, che ha raggiunto il primo posto nella classifica radio Earone, “Lovebars”, il cui suono su Tiktok è diventato virale entrando nella Top20 viral songs in Italia, “Alta marea”, disco di platino e tra i brani più suonati in radio durante l’estate, e “Terra bruciata”, ultimo singolo estratto dal disco. Coez e Frah Quintale uniscono da sempre uno stile unico e inconfondibile a un sound ricercato, confermandosi tra le penne più originali del panorama attuale. Coez e Frah fondono le loro voci e il loro stile autorale celebrando e affermando la loro amicizia, oltre le strategie e le mode passeggere. Nati dal mondo urban, i due artisti sono considerati pionieri di un genere crossover tra rap e cantautorato e, negli anni, hanno dimostrato di avere le giuste caratteristiche per inserirsi in un contesto musicale sempre più fluido, che lascia maggiore spazio alla libertà di espressione artistica senza necessariamente definirsi attraverso un unico genere. Il tour che si chiude a Firenze rappresenta la naturale evoluzione della collaborazione nata per la realizzazione di “Lovebars”, in cui Coez e Frah Quintale approfondiscono temi come l’amore e i rapporti interpersonali, enfatizzando l’importanza di investire nei legami nonostante le difficoltà. Coez e Frah Quintale dimostrando ancora una volta che “non si vince da soli, ma ci si allea”. I due hanno già dimostrato in passato di condividere una visione musicale e di avere un legame che permette di creare spontaneamente canzoni di successo, ultimo il brano “Nei treni la notte”, contenuto in “From The Rooftop 2” (2022), concept musicale formato da una serie di sessioni acustiche avviato da Coez nel 2016. Il tour è prodotto e organizzato da Vivo Concerti. I biglietti (posti numerati e parterre in piedi da 34,50 a 80,50 euro) sono disponibili sui siti ufficiali www.bitconcerti.it e www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info tel. 055.667566 - www.bitconcerti.it - www.vivoconcerti.com.