Firenze celebra Carlo Monni con la proiezione di ‘Berlinguer ti voglio bene’

Firenze, 22 ottobre 2024 - Il 23 ottobre.1943 nasceva Carlo Monni. E per l'anniverdario della sua nascita domenica 27 ottobre dalle ore 20 a pochi giorni dall’uscita dell’attesissimo “Berlinguer – La grande ambizione” con Elio Germano l’Associazione culturale Contemascetti ripropone la proiezione del film ‘Berlinguer Ti Voglio bene presso la nostra nuova location in Via dei Serragli 51 a Firenze. Uno dei fil cult toscani con un superlativo Bozzone ed il “povero” Mario Cioni che subisce sempre i colpi del destino: un uomo che non riesce a staccarsi dalla mamma, che accetta gli sberleffi degli amici e lotta contro la società solo a parole. “La proiezione – spiegano dall’associazione - sarà preceduta come sempre da una cena a tema con antipastone misto del Mascetti con l’immancabile “rinforzino” ed un primo piatto a tema con le pappardelle alla ”cignalona” e dal classico ricreativo dopo di che si principia ad avviare il culturale: ed in base anche al famoso proverbio “tira più un pelo di fi*a che du’ paia di bovi” proietteremo il nostro amato film”. Per informazioni e prenotazioni www.contemascetti.it/gustosevisioni.