Firenze in festa per un Carnevale di solidarietà: arriva il “Carnival Lions Circus"

Firenze, 25 febbraio 2025- Il Distretto Lions 108LA Toscana e il Leo Club Firenze annunciano per martedì 4 marzo, in occasione del Martedì Grasso, un appuntamento all’insegna del divertimento e della generosità.

Carnival Lions Circus Party

L’Otel di Firenze, in Viale Generale Dalla Chiesa 9, si trasformerà in un grande tendone da circo per dare vita al “Carnival Lions Circus Party”. L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Voa Voa Amici di Sofia APS per sostenere il progetto di crowdfunding “Gocce di speranza”, finalizzato a supportare il laboratorio per la diagnosi precoce della MLD (Leucodistrofia Metacromatica) su tutti i neonati della Toscana. Parte dei fondi raccolti andrà inoltre al service del Leo Club Firenze, impegnato nel restauro di un’opera d’arte appartenente all’Educandato Statale Santissima Annunziata Poggio Imperiale.

L’evento prenderà il via alle 20, quando gli ospiti verranno accolti da un ricco buffet e da un’atmosfera che ricorderà in ogni dettaglio un vero circo. Roller Girls, giocolieri, mangiafuoco e artisti di strada animeranno gli arrivi, interagendo con il pubblico. Popcorn, zucchero filato e finger food a tema circense arricchiranno la prima parte della serata, mentre performer vestiti da pagliacci e acrobati offriranno un intrattenimento itinerante davvero suggestivo. Sarà inoltre allestito un corner fotografico con scenografie circensi, per permettere a tutti di conservare un ricordo indelebile della festa.

Presentazione e Programma della Serata

Poco prima delle 20.45, saliranno sul palco gli organizzatori, le autorità e i rappresentanti dell’Associazione Voa Voa Amici di Sofia APS, introdotti dal presentatore Stefano Baragli, per spiegare nel dettaglio il valore benefico della serata. Una volta terminati gli interventi, la festa proseguirà con la seconda parte del buffet, che accompagnerà gli ospiti lungo un percorso tematico interamente ispirato al circo. Roller Girls e ballerine dell’Accademia del Teatro Manzoni coinvolgeranno il pubblico in momenti di spettacolo, con flashmob danzanti, danza aerea, mangiafuoco e altre esibizioni artistiche che continueranno fino al termine della cena.

Dalle 22 in poi sarà la musica a scatenare la voglia di ballare, grazie al DJ set allestito su due diverse piste. In una sala, la cosiddetta “Black Zone KKR”, verranno proposti brani commerciali contemporanei, pensati in particolare per i Leo e i partecipanti più giovani. Nella pista centrale, invece, si darà spazio ai grandi successi del passato, per fare in modo che tutti possano unirsi al divertimento.

L’Importanza del Progetto "Gocce di speranza"

Tra i momenti clou della serata è prevista la presenza di Virginia Martelli, due volte campionessa del mondo di danza aerea acrobatica, che ha riconfermato il titolo mondiale proprio in questi giorni.

Il motivo benefico che anima il “Carnival Lions Circus Party” è legato al progetto “Gocce di speranza” dell’Associazione Voa Voa Amici di Sofia APS. Si tratta di un’iniziativa dedicata alla diagnosi precoce di una rara malattia neurodegenerativa, la MLD, che può essere trattata con successo solo se individuata immediatamente dopo la nascita. I fondi consentiranno di sostenere il Laboratorio di Diagnosi Precoce dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, assicurandone la piena operatività per i tre anni di sperimentazione previsti e offrendo un sostegno vitale ai bambini appena nati. Come sottolinea Guido De Barros, presidente di Voa Voa Amici di Sofia APS, l’obiettivo è “dare continuità a un importante progetto sanitario a beneficio di tutta la comunità toscana”.

Il governatore del Distretto Lions 108LA, Francesco Cottini, sottolinea l’importanza di coniugare l’atmosfera gioiosa del carnevale con la solidarietà concreta, grazie a un appuntamento che potrà davvero fare la differenza per i neonati che rischiano di essere colpiti dalla MLD.

Partecipazione e Contatti

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e ci si può prenotare contattando gli organizzatori via email all’indirizzo [email protected] o telefonando ai numeri 338.4858347, 335.5260216 e 339.6050189. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata unica, sotto un “tendone” immaginario fatto di spettacolo, musica e divertimento, dimostrando al contempo una grande attenzione ai bisogni dei più piccoli. Perché, quando il carnevale abbraccia la solidarietà, ogni sorriso e ogni gesto possono davvero fare la differenza.