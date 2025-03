Firenze, Capodanno Fiorentino con passeggiata gratuita sui passi di Amici Miei

Firenze, 18 marzo 2025 - Domenica 23 marzo l’Associazione Culturale Contemascetti dedicherà al Capodanno dell’Annunciazione o Fiorentino una delle sue classiche passeggiate di cineturismo all’interno delle quali c’è proprio una delle scene più amate ambientata nella Piazza della Santissima Annunziata, in prossimità della fontana, con l’arrivo in auto del goliardico gruppetto di amici con lo scherzo al povero Righi della parola d’ordine al fioraio. “Si tratta di un’iniziativa gratuita della nostra associazione compartecipata dal Consiglio Regionale della Toscana. Illustreremo per l’occasione la storia che sta dietro a questa ricorrenza e ci soffermeremo nella nostra passeggiata, già ricca di tradizione, prima sulla stupenda piazza l’arco centrale del portico ed il portone centrale prima di visitare l’interno della Basilica. Proseguiremo poi con il nostro classico percorso sui luoghi set del film visitando angoli più e meno noti del capoluogo toscano riscoprendo le scene più divertenti fino a giungere a Piazza Santo Spirito dove termineremo la nostra passeggiata. Evento realizzato con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana”. Durata 3 ore circa. Domenica 23 Marzo ore 10. Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti su www.contemascetti.it/eventi Maurizio Costanzo