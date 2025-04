Firenze, Biagio Izzo in scena con 'L'arte della truffa'

Firenze, 1 aprile 2025 – Una truffa… a fin di bene. Biagio Izzo torna a teatro con l’ironia e la leggerezza di sempre. “L’arte della truffa” è il nuovo spettacolo che lo vedrà protagonista giovedì 3 aprile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze: una commedia brillante intrisa di momenti paradossali, comici ed emozionanti. I biglietti (posti numerati da 31 a 50 euro) sono disponibili online su www.ticketone.it, sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804). La trama dello spettacolo è esilarante. La vita di Gianmario e della moglie Stefania viene sconvolta dall’arrivo del cognato Francesco, che la coppia è costretta ad ospitare in casa per fargli ottenere gli arresti domiciliari. Gianmario, integerrimo uomo d’affari, è preoccupato che la presenza del truffatore possa nuocere ai suoi rapporti con alti prelati del Vaticano, per cui lavora. Ma un imprevisto rovescio finanziario lo porta ad avere bisogno delle ‘arti’ del cognato, accettando in qualche misura le sue ‘regole’, da sempre criticate, ma ora indispensabili per salvare la sua reputazione di uomo d’affari. Biagio Izzo sarà sul palco con Carla Ferraro, Roberto Giordano, Arduino Speranza, Ciro Pauciullo e Adele Vitale. Scene di Massimo Comune, regia di Augusto Fornari. Biagio Izzo nel 1983 ha formato un duo comico con un altro cabarettista, Ciro Maggio, la coppia si chiamava "Bibì & Cocò". Il duo era famoso nell'ambiente partenopeo grazie alle comparsate sulle emittenti televisive locali, e per la produzione di musicassette con brani comico-demenziali. Questa popolarità li portava ad essere chiamati ad esibirsi molto spesso durante le cerimonie nuziali di molte coppie napoletane, spesso presenziando in più cerimonie durante la stessa giornata. Ha poi raggiunto il successo con TeleGaribaldi, sull'emittente regionale campana Canale 9, e successivamente con Pirati e Pirati Show, su TeleNapoli34, ma si era già fatto conoscere a livello nazionale con il programma Macao, condotto da Alba Parietti. In quel periodo dopo l'esperienza di TeleGaribaldi, aprì il "Cabaret Portalba" (ex Teatro Bruttini). Il suo debutto come attore arriva nel 1998, quando recita ne L'amico del cuore di Vincenzo Salemme. Nei primi anni 2000 è stato anche presente nei cinepanettoni con Boldi e De Sica: Body Guards - Guardie del corpo (2000), Merry Christmas (2001), Natale sul Nilo (2002), Natale in India (2003), e ha partecipato spesso a Buona Domenica. Da lì in poi, vi è l'ascesa cinematografica e televisiva di Izzo. Infatti, le sue presenze su grande schermo si sono intensificate sempre più. Nel 2004, ha partecipato al film In questo mondo di ladri, insieme a Carlo Buccirosso e Ricky Tognazzi, sotto la regia di Carlo Vanzina. Nel 2005 prende parte al film Cose da pazzi, insieme a Vincenzo Salemme e Maurizio Casagrande, sotto la regia dello stesso Salemme. Nel 2007 ha ottenuto la sua prima conduzione a livello nazionale, essendo al comando del programma Stasera mi butto, insieme a Caterina Balivo (con cui ha condotto l'anno successivo Miss Italia nel mondo). Torna a lavorare con Massimo Boldi nel film Matrimonio alle Bahamas (2007) e nello stesso anno prende parte al film Ci sta un francese, un inglese e un napoletano con la regia di Eduardo Tartaglia. Nel 2021 partecipa alla undicesima edizione di Tale e quale show arrivando ultimo; nelle tre edizioni seguenti viene chiamato a duettare con Gabriele Cirilli, Francesco Paolantoni e Massimo Bagnato. Prende inoltre parte al film I fratelli De Filippo con la regia di Sergio Rubini, nel ruolo di Vincenzo Scarpetta. Nel 2023 torna nuovamente a collaborare con Eduardo Tartaglia nel film C'è di nuovo la valigia sul letto. Nel 2024 lavora con la regia di Gianluca Mattei e Mario Sanzullo nella pellicola Dobbiamo stare vicini, al fianco di Francesco Paolantoni e Paolo Conticini. Collabora inoltre con il regista Paolo Sorrentino nel film Parthenope.

