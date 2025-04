Firenze, arriva Arturo Brachetti con lo show ‘Solo’

Firenze, 6 aprile 2025 – Un viaggio tra magia, arte, fantasia e trasformismo: Arturo Brachetti in scena a Firenze con ‘Solo’. L’appuntamento è al Teatro Verdi sabato 12 aprile alle ore 20,45 e domenica 13 aprile alle ore 16,45. Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà: tutto è possibile insieme ad Arturo Brachetti. In 'Solo' protagonista è il trasformismo, quell'arte che ha reso celebre Brachetti in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con tanti personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. Brachetti ci apre le porte della sua casa fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire. Dentro ciascuno di noi esiste una casa come questa, dove ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della vita quotidiana prendono vita, conducendoci in mondi straordinari dove il solo limite è la fantasia, una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri. Ritorna al Verdi Solo, il varietà surrealista e funambolico, un magico viaggio nella mente di Arturo Brachetti, nei suoi sogni, ricordi e fantasie, ma anche in quelli di tutti noi. Una casa della memoria e delle emozioni, nelle cui 7 stanze oltre 60 personaggi prendono vita grazie alla magia di Arturo.

Maestro dell’imprevedibile, Brachetti è il più grande artista di trasformismo, il quick-change, quell’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Anche questa volta il più grande trasformista al mondo prosegue il suo percorso per la sesta stagione dopo aver raccolto negli ultimi anni in Italia e all’estero moltissimi sold out e standing ovation. Protagonista è il trasformismo, quell’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con i suoi personaggi, alcuni nuovissimi ideati appositamente per lo show al Teatro Verdi , che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. Brachetti propone anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Il mix tra scenografia tradizionale e videomapping permette di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori. Lo spettacolo è acquistabile anche in Abbonamento alla Stagione Teatrale. Lo spettacolo, che è organizzato da Antico Teatro Pagliano, ha la durata di un’ora e 30 minuti e non è previsto intervallo. Biglietti, acquisto online: teatroverdifirenze.it oppure ticketone.it. Punti vendita del Circuito Box Office Toscana: elenco completo su www.boxofficetoscana.it. Biglietteria Teatro Verdi, via Ghibellina 97 tel 055 212320 - orario: da martedì a venerdì 10-13/16-19 e sabato dalle 16 alle 19.