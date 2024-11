Firenze, arriva al cinema il biopic ‘Modì’ con la regia di Jonny Depp

Firenze, 19 novembre 2024 - Da giovedì 21 novembre, alle ore 17 e 19 solo allo Spazio Alfieri il film diretto da Jonny Depp, a venticinque anni dal suo primo lungometraggio. È un biopic sorprendente con Riccardo Scamarcio e Al Pacino. Basato sulla pièce teatrale Modìgliani di Dennis McIntyre, Modì. Tre giorni sulle ali della follia segna il ritorno alla regia di Johnny Depp a venticinque anni da Il coraggioso. Settantadue ore nella vita dell'artista bohémien Amedeo Modìgliani (Riccardo Scamarcio) - “Modì” per gli amici - in cui si susseguono un vortice di eventi nella Parigi del 1916, dilaniata dalla guerra. In fuga dalla polizia, il desiderio di Modì di porre fine alla sua carriera e abbandonare la città è ostacolato dai suoi colleghi Maurice Utrillo (Bruno Gouery) e Chaim Soutine (Ryan McParland) e dalla sua musa Beatrice Hastings (Antonia Desplat). Modì chiede così consiglio al suo amico e mercante d'arte Leopold Zborowski (Stephen Graham). Tuttavia, dopo una notte di allucinazioni, il caos nella mente di Modì raggiunge il culmine quando si trova di fronte a un collezionista americano, Maurice Gangnat (Al Pacino), che ha il potere di cambiare la sua vita.