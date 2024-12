Firenze, approda il concerto spettacolo dedicato agli immortali Supertramp

Firenze, 23 dicembre 2024 - Un avvio avvolto nel mistero, una storia sospesa tra l’Inghilterra e la California e una “colazione in America” che li ha consacrati tra le star della musica. Supertramp, ovviamente. L’epopea di Roger Hodgson e compagni rivive nello spettacolo musicale “Dreamers – Please Tell Me Who I Am” che la compagnia Solotramp Project presenta venerdì 27 dicembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Inizio ore 21. I biglietti – posti numerati da 21 a 31 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). “Dreamers – Please Tell Me Who I Am” ripercorre, in chiave originale, le vicende della mitica band del prog-pop anni ’70/’80, attraverso uno spettacolo recitato, suonato e cantato dal vivo. Uno show che è un invito, a tutti coloro che c’erano e ricordano, così come alle nuove generazioni, a riavvolgere il nastro, a rivivere da “sognatori”, attraverso l’ascolto dei brani più celebri, le emozioni. Per chiunque l’avvicini ancora oggi, la musica dei Supertramp, cattura, emoziona, coinvolge e resta squisitamente attuale. Non mancano spunti di riflessione tratti dai loro testi ricercati. Solotramp Project ripropone le raffinate composizioni e dedica grande attenzione agli strumenti musicali: i legni, gli ottoni, l’armonica a bocca, che tanto caratterizza l’esecuzione di alcuni brani, e soprattutto il piano elettrico Wurlitzer che i Supertramp usarono in modo peculiare, rendendolo l’elemento identificativo delle loro sonorità.