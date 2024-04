Firenze, Angelo Pintus porta in scena ‘Una brutta persona’ al teatro Cartiere Carrara

Firenze, 10 aprile 2024 - Tre volte Angelo Pintus e tre sold out al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) di Firenze. Sono andati esauriti in prevendita i biglietti per il ritorno del comico triestino, in scena da venerdì 12 a domenica 14 aprile con il nuovo spettacolo “Una brutta persona”. Dopo la lunga serie di successi inanellati tra televisione e palcoscenico, il comico e one man show torna al pubblico con un live incentrato sul politicamente scorretto.

Lo accompagnano quattro voci, quattro personaggi più o meno illustri - da Papa Francesco al trapper milanese – che commentano riflessioni e gag dell’artista. Tic e cliché del politically correct, la nuova esperienza di padre… Pintus passa da un argomento all’altro, lo scardina e lo trafigge con la sua irriverente comicità. Non mancano schegge di pura improvvisazione, spesso dettati dal luogo e dal momento. “Una brutta persona” è un invito a prendersi un po’ meno sul serio e a ridere (tanto) su tutto. In scena da oltre vent’anni, Angelo Pintus è tra i comici più amati e seguiti. Alla folgorante carriera televisiva – da Colorado a Lol – Pintus ha affiancato presto spettacoli dal vivo, toccando anche città estere. Con questo nuovo spettacolo, Angelo Pintus, conosciuto per la sua partecipazione a programmi televisivi come Colorado e Lol - Chi ride è fuori, continua a essere un campione del sempre "tutto esaurito".

Il comico triestino ha consolidato il suo legame con il pubblico attraverso uno stile unico, irriverente e divertente. Mescolando umorismo, satira e comicità fisica, Pintus offre un'esperienza che va oltre la semplice comicità, coinvolgendo il pubblico in riflessioni più profonde. Dopo Firenze col suo spettacolo sarà a Ferrara, e anche qui, dove sarà in scena dal 19 al 21 aprile, è già sold out. Poi sarà a mantova il 26 aprile e Modena il 27 aprile. Angelo Pintus nasce a Trieste da padre di origine sarda e madre di origini liguri. Trascorre la sua infanzia e la sua adolescenza tra Liguria, Francia e Friuli Venezia Giulia mostrando una particolare verve comica sin dai banchi di scuola. Nel 2000, forma il duo Angelo & Max con il comico Max Vitale. Nel 2001 i due sono spesso ospiti al Maurizio Costanzo Show e appaiono in altre trasmissioni televisive. La coppia vince nel 2007 il concorso Stasera mi butto e alla separazione del duo segue la partecipazione di Angelo a diverse trasmissioni Mediaset, come Guida al campionato. Dal 2009 al 2015 fa parte del cast di Colorado, in cui propone inizialmente la rubrica Sfighe (parodia del programma di approfondimento sportivo Sfide), iniziando a farsi conoscere grazie alle imitazioni di personaggi sportivi. La rubrica evolve poi in Sfighe nella storia e Sfighe nel doposcuola. Dal 2011 propone la rubrica Non sopporto più, allargando le imitazioni ad altri personaggi del mondo dello spettacolo. La sua presenza a Colorado comincia a diminuire dal 2013, quando inizia il tour 50 sfumature di Pintus che supera le 150 date. Partecipa al Coca-Cola Summer Festival, nel 2014 è ospite del programma Zelig dove porta un monologo sulla pubblicità e debutta al cinema con il film Tutto molto bello, diretto da Paolo Ruffini, e successivamente appare nel film Ma tu di che segno 6?, diretto da Neri Parenti. Maurizio Costanzo