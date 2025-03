Firenze, Angeli del Bello e Voci dal Gasometro fanno micro-pulizia dell’area

Firenze, 3 marzo 2025 - Una comunità più vivibile si costruisce con gesti concreti, con la partecipazione attiva di chi abita il quartiere e con il desiderio comune di prendersi cura degli spazi condivisi. È con questo spirito che domenica 9 marzo alle 10 l’area del Gasometro diventerà il cuore pulsante di un’iniziativa speciale: "Insieme per il Bello", un evento promosso dalla community di quartiere Voci dal Gasometro e dalla Fondazione Angeli del Bello, in collaborazione con il Bistrot Santa Rosa. I volontari di Angeli del Bello e Voci dal Gasometro hanno deciso di unire le forze e guideranno i partecipanti nelle attività di micro-pulizia e cura delle aree verdi.

Per grandi e piccoli sarà dunque un’occasione di contribuire in prima persona al miglioramento del quartiere, rendendo il parco più accogliente e fruibile per tutti. Al termine dell’iniziativa sarà possibile pranzare all’aria aperta con la proposta del "Cestino Pic Nic" preparato dal Bistrot Santa Rosa (al costo di 20€). L’obiettivo è coinvolgere famiglie e residenti nella cura e nella valorizzazione di uno degli spazi verdi più importanti del quartiere. Un momento di condivisione, impegno civico e sensibilizzazione per far sì che il Parco del Gasometro diventi sempre più un luogo di incontro, vivibilità e sicurezza.

"Vogliamo che il Parco del Gasometro diventi sempre più uno spazio accogliente per tutti – spiegano da Voci dal Gasometro - un luogo di incontro e di condivisione per tutto il quartiere. In questo senso la partecipazione attiva della comunità”. "Il Bello nasce dalla cura e dall'attenzione quotidiana. Eventi come questo - spiega Alessandra Zecchi, coordinatrice Fondazione Angeli del Bello - sono fondamentali per sensibilizzare adulti e bambini sull'importanza del rispetto e della piccola manutenzione degli spazi pubblici. Firenze ha bisogno di cittadini attivi proprio come sono i volontari degli Angeli del Bello, pronti a impegnarsi per il bene comune, ed è con questo spirito che la nostra Fondazione è felice di sostenere e promuovere iniziative di questo tipo." In caso di pioggia, spiegano gli organizzatori l’evento verrà rimandato.

La partecipazione è libera e gratuita e aperta a tutti coloro vogliono dare il proprio contributo a questa iniziativa. Ritrovo Casa del Bello per Firenze alle 10.

Per unirsi all’iniziativa è possibile contattare l’organizzazione scrivendo a [email protected].