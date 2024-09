Firenze, all’Astra la vita invisibile dei rider nel film ‘Anywhere anytime’

Firenze, 12 settembre 2024 - Rider, al cinema Astra di piazza Beccaria (nell’ambito della programmazione affidata alla Fondazione Stensen) arriva il film “Anywhere anytime” di Milad Tangshir, che sarà presente in sala sabato 14 settembre alle 21, insieme all’attore protagonista Ibrahima Sambou. Il film è la storia di Issa, un giovane immigrato irregolare che a Torino cerca di sopravvivere come può. Licenziato dal suo vecchio datore di lavoro, grazie a un amico inizia a fare il ciclofattorino. Ma l’equilibrio appena conquistato crolla quando, durante una consegna, gli viene rubata la bicicletta appena comprata. Issa intraprende così un’odissea disperata per le strade della città, per ritrovare la sua bici.

Presentato in concorso all’81esima Mostra del Cinema di Venezia nell’ambito della Settimana Internazionale della Critica (SIC), il film ha ricevuto il Premio Luciano Sovena alla Miglior Produzione Indipendente. Come ha spiegato il regista iraniano, “il film esplora il senso di paura e l'ansia costante di chi, come il protagonista del film, vive ai margini, nelle crepe della società: una vita invisibile, una delle tante che ogni giorno incrociamo su un marciapiede o all'angolo di una strada. Una condizione di estrema vulnerabilità, in cui anche una semplice bicicletta può fare la differenza tra sopravvivere o non farcela”. Maurizio Costanzo