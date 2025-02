Firenze, all'Accademia di Belle Arti una giornata di studi sul Sacro Monte di San Vivaldo

Firenze, 17 febbraio 2025 – Un incontro aperto alla città quello di mercoledì 19 febbraio all'ex Chiesa dei Pretoni in via San Gallo, che ospiterà la conferenza "L’Accademia di Belle Arti e il Sacro Monte di San Vivaldo: un dialogo lungo sette anni" a cura di Angela Nocentini e Cristian Biasci con l’intervento, fra gli altri, di due importanti medievisti: Franco Cardini e Francesco Salvestrini. La giornata, aperta a tutte e tutti gli interessati, inizierà alle ore 9.30 con i saluti di Paolo Parisi, Vicedirettore dell’Accademia di Belle Arti; di Cristina Giachi, consigliera regionale e Presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Consiglio Regionale della Toscana, e di Paolo Pomponi, Sindaco di Montaione. Seguiranno gli interventi di Angela Nocentini e Cristian Biasci, e – in chiusura (ore 11) – le relazioni di Franco Cardini e Francesco Salvestrini dal titolo rispettivamente “La Gerusalemme toscana di San Vivaldo” e “Una visione da Occidente di un sito che guardava all’Oriente: l’indulgenza del 1517 e le origini del Sacro Monte a San Vivaldo”. La conferenza celebra i primi sette anni del programma di residenze artistiche che l'Accademia di Belle Arti conduce nel complesso del Sacro Monte di San Vivaldo, a Montaione, con una nuova edizione in partenza la prossima primavera.