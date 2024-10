Firenze, alla Fondazione Zeffirelli quattro incontri sull’opera lirica

Firenze, 21 ottobre 2024 - Opera lirica: tutto quello che avreste voluto sapere in quattro lezioni. A partire dalle sue origini col melodramma, e poi, appunto, l’opera lirica, che oltre all’aspetto musicale ha sempre dato grande rilievo a quelli visivi. Gli stessi compositori, assieme ai loro librettisti, gli hanno sempre prestato un’attenzione precisa e meticolosa.

E' così che la Fondazione Franco Zeffirelli Onlus voluta da un regista scenografo come il Maestro che negli allestimenti lirici ha lasciato un segno indelebile, celebra cosi il Centenario dell' Università degli Studi di Firenze con un ciclo di quattro incontri incentrati sull’importanza degli aspetti visivi e performativi dell’opera, oggi più che mai al centro di un vasto dibattito. L’Ateneo fiorentino, infatti, già a partire dalla metà del Novecento apriva la strada agli studi del settore con un approccio interdisciplinare da parte di alcuni suoi illuminati docenti come lo storico dell’arte Roberto Longhi e il musicologo Fausto Torrefranca per poi ospitare, primo in Italia, corsi di laurea specifici di Storia dello spettacolo e del teatro con i “padri fondatori” della disciplina: Ludovico Zorzi e Cesare Molinari. Gli incontri si svolgeranno presso la Fondazione Franco Zeffirelli, al complesso Monumentale di San Firenze, a ingresso libero.

Primo appuntamento 25 ottobre, ore 16.30. "Il sogno dell’Opera d’arte totale e i pittori-scenografi al Maggio Musicale Fiorentino" Conversazione tra Manuel Rossi, curatore dell’Archivio del Teatro del Maggio e Maria Alberti, della Fondazione Franco Zeffirelli Introduce Caterina Pagnini, Università degli Studi di Firenze, Sagas.