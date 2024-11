Firenze, al via le attività per famiglie al nuovo museo della Fondazione Scienza e Tecnica

Firenze, 10 novembre 2024 - Sabato 16 e 30 novembre alle ore 11 sono in programma due attività per famiglie al Museo della Fondazione Scienza e Tecnica. Dopo l’inaugurazione del maggio scorso, le attività proposte consentiranno, attraverso focus dedicati, di scoprire le collezioni, derivate dall’antico Istituto Tecnico di Firenze, e ammirare le nuove sale. Si partirà sabato 16 novembre con “Il mio erbario” (attività per famiglie con bambini da 8 anni in su) a cura di Giorgia Genoviva. Cos’è un erbario? A cosa serviva? Sarà possibile scoprirlo insieme nel nostro Museo di Scienze Naturali dove sono custoditi l’Erbario Marchi e la magnifica collezione dei modelli di Fiori di Brendel. Attraverso una visita tra i numerosi reperti naturalistici conservati, si potrà conoscere il mondo della botanica e soprattutto le sue applicazioni. Al termine della visita, sarà possibile creare un proprio erbario, per imparare meglio e in modo giocoso la varietà di applicazioni tecniche derivata dallo studio delle piante, delle loro qualità e dei loro eventuali benefici. “Una giornata da tessitore” (attività per famiglie con bambini da 8 anni in su) a cura di Elisabetta Cicali. Come lavoravano i tessitori nell’Ottocento? quali materiali e quali macchinari usavano? Sabato sarà possibile immergersi insieme nel mondo di allora per scoprire i segreti della creazione dei tessuti. Dopo una visita guidata alla sezione del Museo dedicata alle Scienze Naturali e ai prodotti merceologici, seguirà un laboratorio pratico, volto alla conoscenza del modo di lavorare dei tessitori nel corso del XIX secolo. Avendo a disposizione una grande quantità di reperti come, ad esempio, i vari campionari delle più importanti industrie del tempo, sarà possibile tracciare un quadro generale di quello che era il mondo della produzione tessile due secoli fa. Per comprendere al meglio i procedimenti di creazione tessile, durante il laboratorio sarà possibile realizzare un piccolo telaio portatile e un frammento di tessuto, ricordi di questo originale viaggio nel tempo. La prenotazione facoltativa e a pagamento garantisce la partecipazione all’evento. Informazioni utili per la visita. Sabato 16 e 30 novembre 2024 ore 11: visita guidata a pagamento del Museo di Scienze a cura di Giorgia Genovina (16 novembre “Il mio erbario”) e Elisabetta Cicali (30 novembre “Una giornata da tessitore”). Durata 1 ora e mezza circa. Pubblico: adulti e bambini dagli 8 anni in su. Costo: biglietto intero 10 euro – biglietto ridotto 8 euro (riservato a: minori dai 3 ai 18 anni non compiuti; soci Coop; soci Cral Sanità Toscana; insegnanti in visita personale; giornalisti non accreditati; iscritti Università della Terza Età) - biglietto gratuito disabili con accompagnatori – costo della prenotazione 1 euro a persona. Info e prenotazioni: 055 2343723, [email protected] Vivaticket Fondazione Scienza e tecnica Planetario di Firenze