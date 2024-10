Firenze, al via la stagione di prosa del Teatro Cantiere Florida

Firenze, 17 ottobre 2024 – Sarà affidata a Sotterraneo, l’iconica formazione vincitrice di tre premi Ubu – massimo riconoscimento per il teatro in Italia – l’apertura, sabato 19 ottobre alle 21.00, della stagione di prosa 2024/2025 al Teatro Cantiere Florida, officina creativa votata al contemporaneo a Firenze, rinata nel 2012 col nome FLOW (Florida Now Residenze Creative), primo progetto di multiresidenza in città. A firmare il cartellone è Elsinor Centro di Produzione Teatrale, realtà milanese che fa del Florida la sua sede operativa in Toscana, con la direzione creativa di Gianluca Balestra e l’obiettivo di intercettare le istanze di rinnovamento nel panorama dello spettacolo dal vivo. Fino al 5 aprile sono 9 gli spettacoli in programma. Tra i titoli in prima assoluta c’è il debutto di “Avrei preferito essere un gabbiano”, nuovo lavoro del Teatro dell’Elce. E poi per la prima volta in Toscana “In nome della madre”, tratto da Erri De Luca con protagonista Patrizia Punzo; “Never Young”, docu-performance di Biancofango sul momento della pre-adolescenza con la figura di Lolita come icona di questa età misteriosa; “María”, adattamento da Gabriel García Márquez firmato dalla giovane realtà triestina Hangar Teatri; “Dentro”, indagine sull’occultamento della violenza tra le mura domestiche di e con Giuliana Musso, premio Ipazia Miglior attrice 2023. Non solo: si conferma l’attenzione a giovani spettatori e spettatrici con le due sezioni dedicate: il “Il Florida dei piccoli”, rassegna per la domenica pomeriggio, e le matinée per le scuole “Le Chiavi della città”. Le attività del Teatro Cantiere Florida sono co-finanziate dal Creative Europe Programme dell'Unione Europea, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, in collaborazione con RAT Residenze Artistiche Toscane, Firenze dei Teatri, Quadrato, con il contributo di Unicoop Firenze.