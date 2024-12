Firenze, al via il Florence International Film Festival dedicato al cinema indipendente

Firenze, 13 dicenbre 2024 - Far conoscere registi di talento e film di valore legati alle cinematografie indipendenti di tutto il mondo. Questo l'obiettivo del Florence International Film Festival, organizzato dall'Associazione Culturale "Il Giardino degli Elicrisi", in collaborazione con l'Associazione Culturale "Il Paracadute di Icaro".

Giunge quest'anno alla quarta edizione il festival, i cui film sono proposti al pubblico dopo un'accurata selezione. Si tratta di produzioni che non riescono ad accedere ai tradizionali canali cinematografici e televisivi. Direttore artistico del festival e presidente della giuria è Costantino Maiani, regista cinematografico fiorentino; fanno parte della giuria Serena Stefani (vicedirettrice del festival e coordinatrice del progetto di collaborazione col Liceo Artistico - Istituto Statale d'Arte di Porta Romana e Sesto Fiorentino), Drilona Bramo, Elisabetta Peri, l'importante attrice cilena Silvia Novak (madrina del festival), e per la parte grafica Maurizio Biserni. L'iscrizione dei film è stata aperta sulla piattaforma FilmFreewayad ottobre 2023, e si è chiusa il 31 luglio di quest'anno.

Le proiezioni si terranno al Teatro di Icaro Casa delle Arti, via San Gaggio 29 - 31. Il Florence International Film Festival è un progetto in crescita: ogni anno si arricchisce di nuovi eventi e collaborazioni. Quest'anno, tra le varie cose, è stata organizzata una breve retrospettiva dedicata ad alcune tra le migliori produzioni cinematografiche fiorentine degli ultimi anni. All'interno di questa rassegna è programmata, come evento speciale, la proiezione del film "Fiabe italiane", realizzato nel 2022 dal regista fiorentino Lorenzo Andreaggi.

La proiezione di "Fiabe italiane" è prevista per la sera di sabato 15 dicembre: il regista sarà presente in sala. Il film di Andreaggi, liberamente ispirato ai racconti della tradizione popolare italiana trascritti e raccolti, negli anni, anche da Basile, Calvino, Carraroli, Lapucci e Zanetti, per i contenuti espressi rappresenta un significativo contributo alla cultura, a Firenze, in questi anni recenti. Dalla terza edizione, il festival prevede due giurie: una composta dagli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana, l'altra è la giuria istituzionale descritta sopra. Per gli studenti, l'attività in giuria si propone come progetto pedagogico relativo ad un lavoro di interpretazione ermeneutica. La quarta edizione si svolgerà nel corso di tre giorni. L'11 dicembre c'è stata la "Matinée FIFF Ragazzi", nella quale sono stati proiettati i film premiati dalla giuria dei giovani; la Matinée era aperta esclusivamente agli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana. Nel corso della mattina sono stati proiettati i seguenti film: "The Blessing" (India, 2023) di Joey Kaushik (premio miglior cortometraggio); "Forever Khalid" (Palestina, 2023) di Yousef Salhi (menzione speciale cortometraggio); "Snake" (Sudafrica, 2024) di Meg Frances Rickards (premio miglior lungometraggio); "Annavespa" (Italia, 2022) di Clelia Di Briggido (menzione speciale cortometraggio; la regista sarà presente in sala).

Sabato 14, alle ore 20, si svolgerà la prima serata dedicata alla proiezione delle opere premiate dalla giuria istituzionale. Verranno proiettati: "Switched-Up" (Nigeria, 2023) di Desmond Elliot (premio miglior lungometraggio; delegazione della produzione presente in sala); "Il noviziato" (Italia, 2024) di Jacopo Bucciantini (menzione speciale cortometraggio italiano; il regista sarà presente in sala); "Nuvole" (Italia, 2023) di Julien Vannucchi (menzione speciale cortometraggio italiano; il regista e l'attore protagonista Andrea Bruni saranno presenti in sala).

Il festival si concluderà domenica 15, sempre a partire dalle ore 20, con la seconda serata dedicata alla proiezione delle opere premiate dalla giuria istituzionale, o comunque ritenute interessanti: "Deaf" (Libano, 2023) di Roy Arida (premio miglior cortometraggio); nuovamente "Forever Khalid"; "The Laughing Heart" (Stati Uniti, 2024) di John Myrick (il regista sarà presente in sala); "Fiabe italiane" (Italia, 2022) di Lorenzo Andreaggi (evento speciale; il regista sarà presente in sala). Le serate del 14 e 15 dicembre sono aperte al pubblico. I film parlati in una lingua diversa dall'italiano saranno corredati da sottotitoli in italiano, appositamente realizzati dallo staff del festival.