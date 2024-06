Firenze, al via il Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili

Firenze, 21 giugno 2024 - Domenica 23 giugno, alle ore 21, la Certosa di Firenze (Via della Certosa 1) ospiterà i 40 giovani musicisti della formazione norvegese Sandnes Kulturskole Ung Symfoni. L'Orchestra norvegese inaugura il ricco cartellone di appuntamenti fiorentini del Festival internazionale delle Orchestre Giovanili che, in questo 2024, festeggia il 25esimo anno di attività. L'Orchestra è diretta dal Maestro Kjersti Nilsen, concertatrice e preparatrice dei giovani musicisti insieme al Maestro Petro Sokach. Il programma fiorentino si aprirà con l'esecuzione dei primi tre movimenti – Preludium, Sarabanda e Gavotta – della Holberg Suite op. 40 del compositore romantico-decadente norvegese Edvard Grieg. Tre danze che rievocano il Settecento, ma scritte nel 1884, in occasione delle celebrazioni del 200esimo anniversario dalla nascita del drammaturgo danese Ludvig Holberg. Dalla Norvegia all'Italia con l'esecuzione di una delle più celebri pagine per orchestra d'archi del compositore barocco veneziano Antonio Vivaldi, il Concerto in Do Maggiore RV 115, anch'esso articolato nei tre tempi Allegro – Largo – Allegro. Dall'Italia all'Austria con il fanciullo prodigio Wolfgang Amadeus Mozart e il suo primo tempo Allegro dall'Eine Kleine NachtmusiK in Sol Maggiore, quella Piccola Seseranata notturna n. 13 per orchestra d'archi, numero di catalogo K 525, scritta nel 1787. Torniamo a Grieg e alla sua Norvegia con l'esecuzione di due brani dalla Peer Gynt Suite: l'Andante doloroso che descrive la morte di Ase, madre di Peer Gynt, e la Marcia viva e marcata che ci conduce Nell'antro del Re della montagna, dove Peer incontra il vecchio di Dovre nel suo palazzo, popolato da streghe e troll. Dalla Norvegia alla Svezia con Byssan Lull, una canzone tradizionale che i marinai svedesi usavano cantare mentre erano in cucina a preparare il convivio, cullati dalle onde del mare. Nel 1921 questo brano è diventato famoso grazie all'adattamento del cantautore Evert Taube e, per il concerto fiorentino, la Sandnes Orchestra lo proporrà nell'arrangiamento di Tormod Tvete Vik. Dalla Svezia all'Italia con il re delle colonne sonore del cinema del '900, il Premio Oscar Ennio Morricone che, a quattro mani col figlio Andrea, realizza il capolavoro musicale Nuovo Cinema Paradiso, per l'omonimo film di Giuseppe Tornatore del 1988. Il tema della pellicola sarà affidato al violino solista di Ariana Samiei – Rad. Dal cinema italiano a quello internazionale con alcuni dei temi più noti di La La Land, film scritto e diretto da Damien Chazelle, con le musiche di Justin Hurwitz, qui arrangiate da Robert Longfield. La Sandnes Kulturskole Ung Symfoni eseguirà Mia & Sebastian's Theme, Another Day of Sun, Audition (The Fools Who Dream) e City of Stars, ripercorrendo, in musica, quella storia d'amore tra il pianista jazz Sebastian e Mia, aspirante attrice, che lavora come barista nel Cafè degli Studi della Warner Bros. Chiude la serata d'inaugurazione del 25esimo Festival internazionale delle Orchestre Giovanili l'esecuzione di Viva la Vida di Coldplay, nell'arrangiamento per orchestra d'archi di Larry Moore, quell'Inno all'Esistenza ispirato da una frase dipinta da Frida Kahlo, negli ultimi giorni della sua vita. Ricordiamo che il Festival, organizzato dall'Associazione Festival Orchestre Giovanili, anche in questa sua nuova edizione è cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, inserito nell'ambito del Programma Operativo Città Metropolitana 2014-2020, si avvale del contributo, del patrocinio e del cofinanziamento dell'Estate Fiorentina 2024 – iniziativa proposta nel Piano Operativo della Città di Firenze –, del Comune di Firenze e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Ingresso libero e gratuito. Maurizio Costanzo