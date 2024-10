Firenze, al via i 'Giovedì da regista' alla Fondazione Zeffirelli

Firenze, 26 ottobre 2024 - I giovanissimi più vicini al mondo dello spettacolo con il progetto "Dal grande schermo ai video social". Nell'ambito del progetto "Dal Grande Schermo ai Video Social" realizzato con il patrocinio della Regione Toscana, la Fondazione Zeffirelli ha promosso l'evento "Giovedì da regista". A partire dal 31 fino al 29 maggio, con questo evento i ragazzi tra i 13 e i 18 anni potranno accedere gratuitamente al Museo Zeffirelli ogni ultimo giovedì del mese per creare storie e video da condividere sui propri account social personali. La Fondazione a sua discrezione condividerà i contenuti sui propri account ufficiali, creando un circuito di coinvolgimento che ha due obiettivi: quello di far scoprire ai più giovani il Museo Zeffirelli, tra i pochi musei monografici sul tema dell'arte e dello spettacolo. E quello di avvicinare i ragazzi al mondo del teatro, dell'opera e del cinema in tutti gli aspetti che riguardano la complessa realizzazione dello spettacolo. Il Museo Zeffirelli custodisce infatti i bozzetti, i modellini, i costumi e le foto di scena che Franco Zeffirelli ha realizzato nel corso di oltre 70 anni di carriera. L'obiettivo delle operazioni previste dal progetto "Dal grande schermo ai video social" è quello di avvicinare al mondo dello spettacolo e all'opera i giovanissimi tra i 13 e i 18 anni, attraverso il loro coinvolgimento nelle attività museali. A questo proposito, al rifacimento del sito secondo le nuove tecnologie e secondo le ultime linee di accessibilità e usabilità, è seguita l'apertura dei canali Youtube e TikTok he si affiancano ai già esistenti canali facebook e instagram e che costituiscono le piattaforme social più frequentate dal pubblico giovanile.

Maurizio Costanzo