Firenze, al Teatro Reims si ride con ‘La strana coppia’

Firenze, 2 marzo 2025 – La strana coppia in scena al teatro Reims fino al 9 marzo. Il classico di Neil Simon torna in scena con la sua irresistibile comicità. La difficile convivenza tra Oscar, trasandato viveur, e Felix, maniaco della pulizia, crea una serie di situazioni esilaranti che mettono alla prova la pazienza di entrambi, sotto gli occhi attoniti degli amici e delle vicine di casa.

Lo spettacolo va in scena domenica 2 marzo alle ore 17, venerdì 7 marzo alle ore 21, sabato 8 marzo sempre alle ore 21 mentre domenica 9 marzo alle ore 17. La Strana Coppia, per la regia di Antonio Susini, vede in scena la Compagnia NCP Città di Firenze e un cast d’eccezione composto da Leonardo Cammunci, Cino Cini, Fabio Micheli, Lara Panieri, Sara Scarselli, Gabriele Scollo e Stefano Secci. Uno spettacolo in cui c’è da divertirsi, basta guardare all’esilarante trama. Il poker del venerdì sera tra cinque amici viene sconvolto dall'improvvisa rottura di Felix con la moglie. Quando Oscar, trasandato fumatore e bevitore, reduce anche lui da un divorzio, decide di accogliere in casa l'amico, non si aspetta certo di avere a che fare con un maniaco della pulizia e dell'igiene, fissato con la cucina e irrimediabilmente astemio. L'esilarante e difficilissima convivenza fra i due si svolge sotto gli occhi attoniti degli amici e delle due stravaganti vicine di casa. La strana coppia è un esempio di come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni.

È la più celebre commedia scritta da Simon e narra la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte. I due personaggi, Felix ed Oscar, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli sulla Riverside Drive, a New York. Questo incontro-scontro quotidiano darà vita a continue ed esilaranti gags garantendo sicuro divertimento in questa versione teatrale da non perdere. Commedia singolarissima e particolarmente attuale anche se datata. È la storia di Oscar Madison, sciagurato strafalcione, incurante di ogni elemento che possa riportare ad una buona educazione. Privo di sentimenti che non siano l’esaltazione del proprio ego. Divorziato da Blanche da tempo, ma ormai abituato a vivere da solo nel disordine e nella sporcizia, pur non rinunciando ad una certa fierezza, ed esaltandosi nella dimensione di “scapolone” ritrovato. L’altro personaggio, alter ego di Oscar, è Felix Hungar. Il suo opposto. Anche lui vive un momento di grande tensione per la separazione dalla moglie Frances dalla quale è stato addirittura cacciato da casa. Si capirà il perché considerato il fatto che Felix è un rompiscatole cosmico, meticoloso per la pulizia e l’ordine, al punto che dopo la donna di servizio e la moglie interviene lui costantemente a ripassare stracci e straccetti e a spolverare o pulire con l’aspirapolvere, non fidandosi nemmeno un po’ delle competenze delle sue donne di casa. La commedia inizia con un gruppo di amici di Oscar radunati in casa sua per il solito pokerino.