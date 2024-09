Firenze, al teatro Goldoni va in scena ‘La denuncia’

Firenze, 30 settembre 2024 - Venerdì 4 e sabato 5 ottobre al Teatro Goldoni di Firenze alle ore 20:30 va in scena "La denuncia", nuovo testo teatrale scritto e diretto da Ivan Cotroneo che affronta il complicato rapporto tra un docente e una sua allieva. Un rapporto in cui la seduzione entra fatalmente in gioco, a volte in modo innocente, come arma e strumento maieutico, come persuasione intellettuale. Altre volte, invece, si trasforma in violenza, diventando abuso di potere. Interpretato da Marta Pizzigallo ed Elisabetta Mirra, “La denuncia” è un testo teso, con un epilogo sorprendente. Una sfida dialettica e di visioni del mondo tra due donne in fasi diverse della vita, che si rivelano, solo alla fine, più vicine di quanto si potesse immaginare. Un mistero da ricostruire, che un colpo di scena trasforma da quasi processuale a una dichiarazione d’amore. Musiche originali di Gabriele Roberto, scene di Monica Sironi, costumi di Alberto Moretti, disegno luci di Gianfilippo Corticelli. Biglietti da 5 a 15 euro (riduzioni per over 60, under 25, soci Coop, Arci, Uisp, ATC, residenti nei Quartieri 4 e 1 e iscritti ai corsi di formazione del Teatro delle Donne). Info, prenotazioni e prevendite sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com (tel. 055.2776393 - [email protected]), prevendite online anche su www.ticketone.it. Gli spettacoli si inseriscono nell’ambito dell’Avamposti Teatro Festival organizzato da Teatro delle Donne con il contributo di Fondazione CR Firenze e con il sostegno di Maggio Musicale Fiorentino, Comune di Firenze-Estate Fiorentina, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Toscana Energia, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Scandicci, Unicoop Firenze. In collaborazione con Intercity Festival, Quartieri 1 e 4. Maurizio Costanzo