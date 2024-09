Firenze, al museo Bardini riparte il ciclo di incontri per le persone con Alzheimer

Firenze, 25 settembre 2024 - Con l’autunno 2024 i Musei Civici Fiorentini e MUS.E, nell’ambito della rete Musei Toscani per l’Alzheimer, rinnovano le proposte dedicate alle persone che vivono con l’Alzheimer, decadimento cognitivo e i loro familiari e caregiver. Nella convinzione che l’incontro con l’arte, la storia e la cultura sia portatore di un benessere profondo e di un significato che ancora oggi si fatica a definire e misurare, i Musei Civici Fiorentini e Mus.e profondono infatti da anni un grande impegno nei confronti dei “pubblici speciali” che desiderano accedere ai musei, frequentarli, viverli, capirli. Il primo ciclo di incontri, dal titolo “Materia viva”, si svolgerà presso il Museo Stefano Bardini. L’appuntamento di presentazione in programma venerdì 4 ottobre (alle ore 15) è rivolto ai familiari e i caregivers, che potranno così conoscere meglio dettagli e modalità degli incontri proposti e incontrare il team del museo. A questo incontro seguiranno due cicli di incontri per due gruppi distinti: il primo gruppo nelle date 11, 25 ottobre e 15 novembre alle ore 15 e il secondo gruppo nelle date 18 ottobre, 8 e 22 novembre alle 15. Il 29 novembre, sempre alle 15, è previsto un piccolo momento di festa conclusiva per entrambi i gruppi. Gli incontri saranno condotti da mediatori Mus.e affiancati da operatori e educatori geriatrici specializzati. Si ringraziano per il prezioso supporto: Giotto, love brand di F.i.l.a. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, Aquila Energie, Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, Unicoop Firenze. Partecipazione gratuita, prenotazione necessaria. Per informazioni e prenotazioni: [email protected].