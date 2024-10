Firenze, al Mandela Forum la quinta Sinfonia di Cajkovskij. Concerto a ingresso gratuito

Firenze, 14 ottobre 2024 - Dopo il grande successo dello scorso anno, torna, per il terzo anno consecutivo, Musica Diffusa la rassegna musicale dell’ORT (a ingresso gratuito con prenotazione) che invade tutti i cinque Quartieri di Firenze: 9 concerti da ottobre a novembre. Da non perdere è l’appuntamento del 16 ottobre al Nelson Mandela Forum – ore 21.00 (Campo di Marte, Quartiere 2), con la Sinfonia n.5 di Cajkovskij. Sul podio dell’ORT il direttore principale Diego Ceretta. La Sinfonia n.5 in mi minore op.64 è una delle opere più appassionate e drammatiche del compositore russo. Composta nel 1888, segna un momento di profonda introspezione nella vita di Cajkovskij, il quale, attraverso questa sinfonia, esplora temi di destino, lotta interiore e redenzione. Il cuore dell’opera è il concetto del “fato”, rappresentato da un tema ricorrente che attraversa tutti e quattro i movimenti, un filo conduttore che si trasforma e si evolve nel corso della sinfonia. Musica Diffusa è inserita all’interno di Autunno Fiorentino organizzato dal Comune di Firenze con il sostegno della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Per il concerto al Mandel Forum ci sono ancora dei biglietti disponibili. L'ingresso è gratuito ma è necessario prenotare attraverso la piattaforma Eventbrite, oppure scrivendo una mail a [email protected]. Maurizio Costanzo