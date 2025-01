Firenze, al cinema Astra il film Luce che racconta la vita in fabbrica

Firenze, 31 gennaio 2025 -Il 1 febbraio, al cinema Astra sarà proiettato Luce, il nuovo film di Silvia Luzi e Luca Bellino, che saranno presenti in sala insieme ad alcuni rappresentanti del collettivo di fabbrica ex Gkn, in un evento promosso da Fondazione Stensen e associazione Anemic. Il film è la storia di una giovane operaia di una conceria, interpretata da Marianna Fontana, ritrovatasi sola in seguito all'arresto del padre e costantemente alle prese con i dubbi sulle possibilità di raggiungerlo. Finalmente riuscirà a trovare un modo, inviando un cellulare all'interno della prigione e ritrovando un contatto con il genitore. Luce, opera seconda di Silvia Luzi e Luca Bellino dopo “Il Cratere”, è un film volutamente oscuro, tra sogno e realtà, dove alla fine al centro di tutto c'è solo l'anima in pena della protagonista. Una ragazza del Sud con poche soddisfazioni che lavora in una fabbrica di guanti dove è sfruttata ed è sempre in preda ai suoi fantasmi, ovvero a sè stessa. Come controcanto una sola voce maschile al telefono, quella di Tommaso Ragno, un uomo che sembra essere il padre della ragazza che chiama dal carcere dove sta scontando la sua condanna. Maurizio Costanzo