Firenze, a San Quirico a Legnaia c’è la Festa della castagna

Firenze, 26 ottobre 2023 – Torna l’autunno e arriva puntuale nel rione fiorentino di San Quirico a Legnaia la Festa della castagna 2023 al Circolo Mcl Dario Del Bene di via Pisana 592/B (o via Baccio da Montelupo 41) che giunge quest’anno alla 43esima edizione. Dopo il successo dello scorso anno la manifestazione di quest’anno sarà ancora più grande: da venerdì 3 a domenica 5 novembre 2023 a San Quirico saranno tre giorni all’insegna del gusto e della solidarietà, della cultura e del divertimento, condita da un sano tifo viola in occasione della partita contro la Juventus e tante attività per bambini e famiglie. E gli eventi non saranno solo nei locali parrocchiali: torna anche la divertente caccia, una disfida tra bambini, giovani e famiglie dove si dovranno superare delle ‘prove’ per le strade del borgo e dei borghi vicini per arrivare all’ambito tesoro finale.

Si inizia venerdì 3 novembre alle 20,30 con la tradizione delle tradizioni: la grande cena nel circolo. Il menù comprende antipasto toscano, ravioli burro e salvia, pollo, rosticciana e salsiccia al forno, patate arrosto, dolce e le immancabili caldarroste. Costo 20 euro per adulti (maggiori di 12 anni), 15 euro per ragazzi (tra 6 e 12 anni) e gratuita per i bambini (sotto i 6 anni). La prenotazione è obbligatoria. Sabato 4 novembre si comincia alle 15 con l'apertura dei giochi, del mercatino e degli stand gastronomici. Alla stessa ora partirà la caccia al tesoro attraverso le vie del quartiere, adatta a giovani, bambini e famiglie. Anche per questo evento la prenotazione è obbligatoria. Alle 17 si continua con "Circolo in-forma", un appuntamento sulla salute per imparare a stare meglio. Sarà possibile rimanere a cena nel giardino del circolo con gli stand di "street food, da nord a sud Italia" con panini al lampredotto, trippa, porchetta, hamburger, pizze e ficattole, dolci, riscaldarsi con vin brulè o con "cascate" di birra e divertirsi poi, dalle 21,30 con il concerto di alcune giovani band emergenti. Domenica 5 novembre la grande conclusione della festa, con gli stand gastronomici, e non solo, aperti dalle 9 alle 19. Alle 11 un bel momento di emozioni con le suore Stabilite nella carità di Monticelli che racconteranno delle loro missioni in Brasile e Burkina Faso. Sarà poi possibile fare una donazione o chiedere informazioni se interessati all'adozione a distanza. Alle 15 un divertente spettacolo per bambini e famiglie a ingresso gratuito dal titolo “Durante, una parodia infernale”. Alle 19 avverrà l'estrazione della grande lotteria multicolore, i cui biglietti verranno venduti durante tutti i giorni della festa. Alle 20,45 si concluderà la festa con la visione della partita Fiorentina-Juventus al maxischermo del circolo. “Lo scorso anno la nostra Festa della Castagna ha avuto un successo davvero straordinario - dice Filippo Berti, presidente del circolo - grazie alle tante persone che dopo gli anni della pandemia hanno avuto voglia di tornare a respirare aria di festa e grazie ai tanti volontari, giovani e meno giovani, che non si sono risparmiati neanche un momento, donando gratuitamente il loro tempo libero. Quest'anno speriamo di replicare, offrendo a tutti un clima di allegria, spensieratezza e gioia, con un programma ricchissimo, nel solco della tradizione, ma sempre con un pizzico di novità”.