Fiorenza: un weekend alla corte dei Medici

Firenze, 31 marzo 2025 - L'orgoglio di una storia millenaria. Ma per non farne solo un vanto, bensì uno strumento di valorizzazione dei luoghi della nostra città, è necessario l'impegno comune delle istituzioni e delle realtà diffuse sul territorio. Un filo sottile che unisce l'assessorato allo sport guidato da Letizia Perini con la storica associazione culturale "Le Nozze di Figaro" fondata da Alessandro Bellucci, la Compagnia dell'Aquila Bianca con gli Stati generali della rievocazione storica presieduta da Filippo Giovannelli.

Un raro caso in cui la somma fa il totale, perché il prossimo weekend - sabato 5 e domenica 6 aprile, biglietto giornaliero 5 euro, ingresso gratuito sotto i dodici anni - l'Ippodromo del Visarno si trasforma in un grande villaggio rinascimentale, popolato da cortei e cavalieri, pony e sbandieratori. Il cuore del Parco delle Cascine, un tempo tenuta di caccia e azienda agricola di Cosimo I de' Medici, ospita "Fiorenza - alla corte dei Medici", la due giorni di living history che presenta conferenze e laboratori, giochi e degustazioni per famiglie e bambini allo scopo di vivere e far rivivere in prima persona l'arte e la cultura del XVI secolo.

In primo piano, ecco le iniziative organizzate dalla Compagnia dell'Aquila Bianca, da sempre dedita a promuovere l'equitazione medievale e rinascimentale come arti marziali occidentali, mostrando le prodezze dei cavalieri nelle giostre equestri. Ma ad aprire la festa, sabato mattina, ci sarà il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, che celebra la Partita dell'Assedio del Calcio Storico - giocata il 17 febbraio 1530 durante l'accerchiamento militare della città da parte delle truppe dell'imperatore Carlo V - con le figure più iconiche della tradizione cavalleresca e le Madonne fiorentine, vestite con i costumi ispirati alle opere degli Uffizi e della Galleria Palatina.

Per gli appassionati di Public History, invece, l'appuntamento più atteso è domenica pomeriggio, quando è in programma la conferenza storica condotta dal presidente degli Stati Generali della rievocazione storica Filippo Giovannelli e dallo studioso e scrittore Roberto Cinquegrana, direttore della Compagnia dell'Aquila Bianca. E poi i bambini, che potranno provare discipline come il tiro dell'arco e l'arte della bandiera oppure cavalcare i pony del Centro Ippico La Pieve insieme ai Cavalieri del Giglio d'Oro.