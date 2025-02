Firenze, proiezione speciale del film premiato a Venezia ‘Noi e loro’

Firenze, 2 febbraio 2025 - Spazio Alfieri propone una proiezione speciale del film "Noi e loro" l'8 febbraio in collaborazione con Institut Francais e France Odeon, ospiti gli attori Vincent Lindon e Stefan Crepon. Il film, ispirato al pluripremiato romanzo “Quello che serve di notte” di Laurent Petitmangin (edito in Italia da Mondadori), è diretto dalle acclamate registe Delphine e Muriel Coulin (in uscita nelle sale italiane il 27 febbraio). Presentato in concorso all’81esima Mostra del Cinema di Venezia, è stato premiato con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile al protagonista Vincent Lindon. Dramma familiare di grande impatto emotivo e di stringente attualità, “Noi e loro” vede il veterano Lindon affiancato da due giovani promesse della nuova generazione del cinema francese, Benjamin Voisin (“Estate ’85”, “Illusioni Perdute”) e Stefan Crepon (“Peter von Kant”, “Lupin”).

Lindon interpreta Pierre, un padre vedovo che alleva da solo i suoi due figli (Voisin e Crepon). Mentre il più giovane avanza serenamente nella vita e si prepara a trasferirsi a Parigi per frequentare l’università, il maggiore si avvicina a movimenti estremisti, violenti e razzisti. Pierre assiste impotente alla pericolosa piega che sta prendendo la vita del figlio, tentando con grande difficoltà di gestire il rapporto con lui e a creare un vero dialogo e confronto all’interno della famiglia. Sempre a Venezia, oltre alla Coppa Volpi, “Noi e loro” si è aggiudicato uno dei Premi Collaterali più importanti, il Leoncino d’Oro, premio istituito da Agiscuola, la cui giuria è composta da giovani di tutta Italia.

Appuntamento con la proiezione del film allo Spazio Alfieri è sabato 8 febbraio alle ore 21.15, proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano. Dal 27 febbraio, film in programmazione in vari orari Noi e loro di Delphine Coulin, Muriel Coulin. Informazioni al numero 055 5320840. Maurizio Costanzo