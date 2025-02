La Filarmonica Verdi di Signa festeggia due secoli di musica

Firenze, 14 febbraio 2025 - Domenica sarà un giorno memorabile per la Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa, che celebrerà il suo bicentenario con un appuntamento intitolato “Dal cuore di Signa: 200 anni di musica”. L’evento, a ingresso libero, inizierà alle 18,30 al Cinema Teatro La Compagnia di Firenze, e offrirà un concentrato di iniziative nate per promuovere l’inclusività e il valore dell’educazione musicale.

Al centro della scena ci sarà l’attrice Damaris Sirri, protagonista di una serata che non si limiterà alla musica, ma che intende diventare un grande abbraccio tra istituzioni, scuole e cittadini. Il presidente del Rotary Club Bisenzio – Le Signe, Antonio Cambi, sarà presente per testimoniare il sostegno a un progetto di Orchestra d’Archi che prevede la fornitura gratuita di strumenti musicali, confermando l’impegno congiunto per abbattere barriere e favorire la condivisione. Sarà inoltre realizzato un documentario, a cura di Federico Gori, per raccogliere i momenti salienti dell’evento e raccontare l’evoluzione di questa storica realtà musicale. «Vogliamo favorire l’inclusività attraverso la musica - sottolinea Giancarlo Passarella, fondatore della Filarmonica - poiché la collaborazione con le scuole rappresenta la chiave per costruire una società più coesa." È proprio in quest’ottica che è nato il progetto Voci a più colori, un coro di voci bianche totalmente gratuito avviato in collaborazione con ADRA Italia e il Comune di Signa. L’idea è quella di promuovere l’integrazione culturale tra bambini dai 7 ai 12 anni, accogliendo talenti e desideri individuali in un coro dove la forza del gruppo fa la differenza.

L’attenzione per i più giovani prosegue con un nuovo progetto di Propedeutica Musicale, sviluppato insieme all’Istituto Comprensivo di Signa, che coinvolgerà tutte le classi prime della scuola primaria Leonardo Da Vinci. L’obiettivo è avvicinare fin da subito i più piccoli alla musica, rendendoli partecipi di un percorso che unisce creatività e inclusione sociale. “Dal cuore di Signa: 200 anni di musica” diventa quindi l’occasione perfetta per celebrare un traguardo storico e rinnovare l’impegno della Filarmonica Giuseppe Verdi: un luogo in cui le note non rappresentano solo arte, ma anche crescita, unione e speranza per il futuro.