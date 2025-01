Fiesole, una mostra sugli anni Cinquanta e Settanta

Fiesole (Firenze) 31 gennaio 2025- Venti anni di storia fiesolana raccontata in una mostra fra foto, documenti e prodotti dell'artigianato. Da domani, primo febbraio, a lunedì la Sala del Basolato di piazza Mino offrirà l'occasione di un viaggio al ritroso nel tempo per rivivere il periodo fra il '50 e il '70 dello scorso secolo.

Erano gli anni della lavorazione della paglia e del ricamo, dei venditori ambulanti che portavano a domicilio latte, pane, frutta e verdura; delle serate passate al bar per vedere la televisione ancora così poco diffusa nelle case e delle feste in piazza animate dalla banda.

A ricostruire questo spaccato della Fiesole che fu sono stati un gruppo residenti ed ex residenti delle tre zone Fiesolane Mura Etrusche, S.Anna, I Ceanzi, che hanno deciso di condividere con la comunità i ricordi degli anni della loro infanzia, raccolti con una paziente ricerca.

Anno dopo anno, il gruppo è riuscito a riscoprire tante attività della vita fiesolana: i servizi a domicilio con i mezzi ambulanti, dal pane al latte, il fruttivendolo, la vita di noi ragazzi, i locali della Filarmonica di Fiesole, dove oltre alle bande che ci rallegravano, ospitavano all’interno il Bar Scheggi punto di ritrovo per tutti, la presenza della Televisione così poco diffusa nelle case, ricordare il Cinema Garibaldi, l’antica Casa del Popolo, la Scuola Elementare di Fiesole, in particolare la ricostruzione del centro di Fiesole che al periodo contava 93 esercizi pubblici, con una pianta descrittiva dove oltre alla loro collocazione vi si ricordano tutti i nomi e le attività svolte ecc.

Tanto il materiale esposto. Fra cui un gonfalone realizzato dalle ricamatrici della Manifattura Marchini di Fiesole nel 1840 per la Filarmonica di Fiesole che per l’occasione sarà riportato a Fiesole, con un prestito dal Museo della paglia di Signa.

La mostra viene effettuata presso la Sala del Basolato a Fiesole dal 1 febbraio, per tre giorni, con orario 10-13 / 15- 19. Sabato 1 Febbraio in Piazza Mino alle ore 9,30 si esibiranno le Filarmoniche di Fiesole e Signa, per onorare l'antico Gonfalone.

Alle ore 10,00, presso la Sala del Basolato è prevista l'inaugurazione della Mostra alla presenza delle Autorità Comunali.