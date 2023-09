Fiesole ricorda la Battaglia di Montereggi

Fiesole (Firenze) 6 settembre 2023- Una domenica per conoscere la storia divertendosi insieme. Questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Fiesole e delle oltre venti Associazioni aderenti all’iniziativa che hanno organizzato una giornata a Poggio Pratone, dove nel 405 si tenne la Battaglia di Montereggi, durante la quale il Generale romano Stilicone sconfisse l’esercito di Re Radagaiso, fermando così l’invasione degli Ostrogoti. Tra giochi per tutti, musica, pranzo, libri, camminate e attività all’aria aperta, quella di domenica 10 settembre vuole essere una festa dedicata all’associazionismo e al volontariato, in cui valorizzare la capacità di fare rete e di organizzare momenti di socialità. Come dice il Sindaco Anna Ravoni: “Mi piace definire l’evento del prossimo 10 settembre la ‘prima festa campestre di Fiesole’, nata dalla voglia di condividere una giornata di festa con le tante associazioni del nostro territorio che si impegnano per renderlo ricco di iniziative, di esperienze artistiche, solidali e sportive. Sarà una giornata in cui stare insieme, imparare ad apprezzare la meravigliosa natura che ci circonda, conoscere la storia del territorio e cimentarsi in attività inusuali, come la rievocazione della battaglia tra Ostrogoti e Romani, o il tiro con l’arco. Abbiamo costruito con le Associazioni un programma che va dalla mattina e arriva al tardo pomeriggio, per offrire a chi deciderà di partecipare una vera e propria immersione nella natura nasce in realtà prima della pandemia, come momento di valorizzazione del ricco tessuto dell’associazionismo fiesolano.” A Poggio Pratone si può arrivare solo a piedi, attraverso facili sentieri, per questo sono stati previsti 3 punti di partenza per le escursioni. E' fondamentale vestirsi in modo adeguato, indossare scarpe da escursionismo o con buona scolpitura. Il pranzo sarà offerto ma è necessario portarsi una propria borraccia d'acqua. Il consiglio per i partecipanti è anche quello di portare con sé delle stoviglie (piatti, bicchieri e posate) per ridurre al minimo la produzione di rifiuti e rendere l’iniziativa quanto più possibile a impatto zero. Per consentire di organizzare al meglio le navette e il pranzo, è fortemente raccomandata la prenotazione presso una delle associazioni aderenti o presso la Segreteria del Sindaco con una mail all’indirizzo segreteria.sind[email protected] o chiamando ai numeri 055 5961227/315 ESCURSIONI: 1 Rosa - Ore 8,00 Accompagnatori Gruppo Escursionistico "Il Crinale" - Partenza dal Prato del Madonnino in via dell'Olmo (stradina dietro l'Hotel Dino all’Olmo) - Durata 1h,45' 2 Giallo - Ore 8,00 Accompagnatori ProLoco Valle dell'Arno - Partenza Circolo ARCI La Montanina a Montebeni - Durata 2 h 3 Verde - Ore 9,15 Accompagnatori Gruppo escursionistico "Il Crinale" - Partenza a piedi dalla sbarra Telecom del Monte Fanna - Durata 45'. Data l'impossibilità di parcheggiare, le associazioni rendono disponibile un servizio di navette dal Parcheggio di via degli Artigiani a Fiesole con partenze dalle ore 8,00 alle 8,40. PROGRAMMA DELLA GIORNATA: Ore 10,00 - 10,20 Accoglienza dei partecipanti con le marce della Filarmonica di Fiesole. Ore 10,30 - 11,00 Saluto del Sindaco Anna Ravoni e descrizione dei motivi della rievocazione, letture e approfondimenti dello scenario e dei particolari storici a cura di Marco De Marco. A seguire, presentazione del volume edito dalla casa editrice Museo delle Fate “I Barbari” con l’autore Roberto Mosi, che racconta proprio della battaglia di Poggio Pratone. Ore 11 Inizio del gioco della battaglia. Un divertente tiro al bersaglio in batterie da 20 lanciatori (10 per l'esercito romano e 10 per quello ostrogoto) che lanceranno particolari munizioni ad altrettante sagome disposte sul campo. Aperto a tutti i partecipanti, proseguirà nell'arco della giornata e si concluderà con la premiazione dell’esercito vincitore, a cui andrà il trofeo che sarà custodito nel Comune di Fiesole fino alla prossima edizione. Il gioco è realizzato e curato dal Gruppo Il Crinale. Dalle ore 11 Apertura stand: Artisti Fiesolani Esposizioni e performances GIROS Esposizione fotografica Arcieri del Rovo Dimostrazioni e piccoli corsi di insegnamento su un campo di tiro con paglioni e archi regolamentari. Ore 11,30 - 11,50 Filarmonica di Fiesole Marce Ore 12,00 - 12,20 Coro Bella Ciao di Fiesole "Cinque canzoni per non dimenticare, rileggere la storia per non ripeterne gli errori e lottare per un mondo più giusto e più umano" Ore 12,30 - 12,45 Girasole Associazione Culturale "Suoni Vibrazioni Canto" Ore 13,00 - 14,30 PRANZO offerto ai partecipanti Ore 15,00 - 15,20 Coro Bella Ciao di Fiesole Prove aperte Ore 15,30 - 15,45 Girasole Associazione Culturale "Intenzioni Gesto in Movimento" Ore 16,30 – 17,00 Chiusura dei GIOCHI e degli stand, premiazione e saluti. Escursioni di ritorno ai luoghi di partenza. A partire dalle ore 17.30 navette disponibili alla Sbarra Telecom del Monte Fanna per rientrare al Parcheggio di via degli Artigiani. In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a data da definire, che sarà poi comunicata sui canali del Comune.