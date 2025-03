Fiesole, Paolo Rumiz a teatro con uno spettacolo sul Mediterraneo

Firenze, 28 marzo 2025 – Uno spettacolo inedito, ideato per il festival Primavera Fiesolana. Giornalista, viaggiatore e scrittore, Paolo Rumiz sarà in scena lunedì 31 marzo al Teatro di Fiesole (Firenze), con il reading musicale “Il legno del mare e Divagazioni sulla malinconia”. Accompagnato dal polistrumentista greco Vangelis Merkouris, Paolo Rumiz condurrà il pubblico in un doppio viaggio: il canto del legno che viene dal mare narra l'epopea delle barche dei migranti che si trasformano in strumenti a corda, come quelli suonati da Merkouris. A seguire il racconto diventerà una divagazione sulla malinconia e ripercorrerà il periplo del Mediterraneo sulle tracce di un sentimento antico che fonde amore e tristezza. I biglietti – posto unico 10 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055 210804).

In programma fino al 16 aprile al Teatro di Fiesole, Firenze, la Primavera Fiesolana vedrà sul palco, nei prossimi giorni, Roberto Cacciapaglia, pianista di fama internazionale e autore di culto, in concerto mercoledì 2 aprile. Venerdì 4 aprile spazio all’Architerror, al secolo Max Adiansi, architetto ideatore della omonima pagina social in cui annovera, con sguardo ironico e piglio dissacratorio, gli obbrobri architettonici della Penisola e oltre. Mondo divino” è invece il progetto a quattro mani di Tonino Carotone, l’ineffabile “maestro dell'ora brava”, e Giulio Wilson, cantautore fiorentino già al fianco degli Inti-Illimani, in concerto sabato 5 aprile.

Ottima musica anche sul grande schermo del Teatro di Fiesole: martedì 8 aprile (dalle ore 20) si proiettano i docu-film “Francesco Guccini: fra la Via Emilia e il West” e “Stop Making Sense” dei Talking Heads. Martedì 15 aprile (dalle ore 20) “Dallamericaruso. Il Concerto Perduto” di Lucio Dalla e “Mutiny in Heaven | The Birthday Party. Nick Cave – La prima fila non è per i fragili”. Quattro pellicole che immortalano live passati alla storia, interviste e dietro le quinte. A introdurre le serate sono il giornalista Benedetto Ferrara e i suoi ospiti musicali. “Egocentrica”, "La Felicità", “In cerca di te” sono solo alcune perle disseminate negli anni dalla cantautrice Premio Tenco Simona Molinari, che ritroviamo nel concerto di giovedì 10 aprile a Fiesole, insieme a brani di Dalla, De Gregori, Ella Fitzgerald… Canzoni con cui l’artista ci conduce attraverso i diversi momenti della vita.

E ancora, sabato 12 aprile l’attore, scrittore, poeta e divulgatore Roberto Mercadini alle prese con “Moby Dick”, un viaggio negli abissi marini e in quelli della parola. A caccia della balena bianca, dei suoi segreti e dei suoi misteri. Primavera Fiesolana è realizzata con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fiesole e Fondazione CR Firenze, istituzione filantropica da sempre vicina alla cultura e all’arte del territorio. Il Teatro di Fiesole è nato ed opera grazie al sostegno di Dorin, Banca Cambiano 1884 S.p.A., Unicoop Firenze, Stefano Ricci e Ludovico Martelli. Info, programma e prevendite sul sito www.teatrodifiesole.it.

Biglietti disponibili anche su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055 210804). Per chi viene in auto, si consigliano i parcheggi di piazza del Mercato (a pagamento) e di via delle Mura Etrusche (gratuito, a meno di 5 minuti a piedi dal teatro).