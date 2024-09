A Fiesole risuona tutto Guccini: concerto al Teatro Romano

Firenze (Firenze), 7 settembre 2024 - Metti insieme quattro senatori della canzone italiana e un comune denominatore: per anni hanno affiancato Francesco Guccini, in studio in tour, condividendo note e progetti, viaggi e confronti. Lunedì 9 settembre I Musici di Francesco Guccini saranno in concerto al Teatro Romano di Fiesole, nell’ambito dell’Estate Fiesolana. Adesso che Guccini non ha più intenzione di calcare i palcoscenici, sta a loro, ai suoi Musici, continuare a emozionare il pubblico. Con le canzoni del poeta, ovviamente. E la sua benedizione.

I grandi successi del cantautore modenese verranno interpretati dalla voce di Juan Carlos “Flaco” Biondini, suo fedele chitarrista, accompagnato da Vince Tempera al pianoforte, Roberto Manuzzi al sax, Ellade Bandini alle percussioni e Giacomo Marzi al basso. In scaletta pietre miliari come “Il vecchio e il bambino”, “La locomotiva”, “Autogrill”, “L‘Avvelenata”, “Auschwitz”, “Dio è morto”, fino ad arrivare a brani come “Noi non ci saremo”, “Canzone per un‘amica”, “Vedi cara” e “Cyrano”. Tra una canzone e l’altra anche tanti retroscena e aneddoti. E sarà anche l'occasione per ascoltare il doppio album dei Musici, "Ronin", con nuovi arrangiamenti e brani inediti, che naturalmente vanta la preziosa collaborazione del “Maestrone”. Ospite speciale, solo per questa data, Beppe Dati, storico autore e compositore, che salirà sul palco insieme ai Musici per cantare "Cirano" e "Don Chisciotte", due brani scritti per Francesco Guccini. Juan Carlos Biondini, in arte Flaco (voce), è il chitarrista che ha affiancato Francesco Guccini sin dal 1976, anno di registrazione dell’album “Amerigo”, firmando insieme al Maestro alcune delle sue più note composizioni, da “Le ragazze della notte” a “Luna fortuna” “Ballando con una sconosciuta”.

Noto musicista e direttore d’orchestra, Vince Tempera (pianoforte) ha collaborato con grandi nomi della musica italiana, tra cui Guccini, di cui ha curato gli arrangiamenti dell’album “L’isola non trovata”. Lungo e proficuo anche il sodalizio tra Guccini ed Ellade Bandini, - tra i maggiori batteristi italiani di tutti i tempi – con oltre dieci album e centinaia di date fianco a fianco. Roberto Manuzzi (sax) ha fatto parte del gruppo Francesco Guccini dal 1987, partecipando a circa 400 concerti in Italia e all'estero e a tutte le realizzazioni discografiche. Completa la band il talentuoso bassista Giacomo Marzi. L’Estate Fiesolana 2024 è organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole. Con il contributo di Comune di Fiesole, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Ministero della Cultura. In collaborazione con at – autolinee toscane. Sponsor Dorin, Bibi Graetz, Chianti Banca, Unicoop Firenze e Sammontana. Inizio ore 21. I biglietti (posti numerati 25,30 a 34,50 euro) sono disponibili online sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info tel. 055.5961293 - [email protected].

Maurizio Costanzo