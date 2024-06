Fiesole, Aldo Cazzullo e Moni Ovadia raccontano il 'Romanzo della Bibbia'

Fiesole (Firenze), 21 giugno 2024 - 'Il romanzo della Bibbia', che va in scena la sera del 25 giugno al Teatro Romano di Fiesole, è una storia narrata a due voci: Aldo Cazzullo racconta e Moni Ovadia lo accompagna con letture, interventi e canti. Le musiche, che spazieranno dal sacro al contemporaneo, saranno a cura di Giovanna Famulari.Il racconto toccherà alcuni degli episodi e dei personaggi più noti dell’Antico Testamento: dalla Creazione a Sodoma e Gomorra, da Adamo ed Eva all’Arca di Noè, da Abramo fino alla profezia di Isaia che preannuncia e lascia intravedere l’arrivo del Messia..Sullo sfondo le spettacolari testimonianze che queste storie hanno lasciato nelle arti visive, vere fonti di ispirazione nei secoli dei più grandi artisti. Prevendita biglietti. Per accedere direttamente al teatro evitando file si consiglia l'acquisto dei biglietti in prevendita online su www.estatefiesolana.it, presso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana. I bambini fino a 6 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.

