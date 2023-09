Bagno a Ripoli, torna l’antica Fiera dell’Antella: fattoria a cielo aperto e mercato

Bagno a Ripoli (Firenze), 30 settembre 2023 - Gli animali dell’aia, i prodotti dell’orto, le lezioni di pane fatto in casa e i laboratori per aspiranti apicoltori. E per concludere, il tradizionale fierone. Torna anche questo autunno l’antica Fiera dell’Antella, la manifestazione promossa dal Comune di Bagno a Ripoli in collaborazione Ara Toscana e il supporto di Mukki dedicata alla tradizione agricola e contadina del territorio ripolese, in programma fino a lunedì 2 ottobre nel cuore della frazione, tra i giardini della Resistenza e piazza Peruzzi. Dopo un pre-festa venerdì sera, con la cena in piazza Peruzzi organizzata dal Ccn Antella e dal Comitato Vivere l’Antella, accompagnata dalla presentazione del progetto di riqualificazione dell’Isone da parte dell’amministrazione, la Fiera vera e propria sarà inaugurata il sabato pomeriggio. Fino alla domenica sera, l’Antella diventerà una grande fattoria a cielo aperto con l’esposizione degli animali, laboratori manuali per i più piccoli nei mestieri contadini – dalla smielatura alla realizzazione del formaggio - e la possibilità di acquistare prodotti di filiera corta.

Lunedì la fiera con centinaia di banchetti ospitati nelle vie del paese chiuderà le iniziative. Nel mezzo, tante occasioni di socialità e cultura. L’esibizione dei falconieri, prove di “off road” a bordo dei fuoristrada, la gara canina del Trofeo Maramiao. Torna inoltre il mercatino solidale del Calcit, il cui ricavato andrà a supporto della ricerca contro il cancro. Novità di quest’anno invece le visite gratuite al cimitero monumentale della Misericordia di Antella, dove domenica mattina sarà inaugurata la tomba restaurato del senatore Isidoro del Lungo. Fino a lunedì, inoltre, in piazza peruzzi giostra e “salta salta” per i bambini.

"Sarà una fine settimana di festa, con tante iniziative per persone di tutte le età – dichiara il sindaco Francesco Casini -. Con la Fiera si rinnova l’antica tradizione agricola del nostro territorio, che ancora oggi gode di ottima salute. Una vetrina per tante aziende locali che parteciperanno con i frutti del loro lavoro e l’occasione per adulti e bambini per conoscerne i segreti del mestiere”. “Siamo sicuri che la Fiera – dichiara l’assessora allo sviluppo economico Francesca Cellini - si confermerà un’occasione di richiamo per molte persone, con tantissime occasioni per stare insieme. Un grande ringraziamento a tutti coloro, volontari e associazioni, che hanno dato una mano all’amministrazione per allestire una festa che cresce di anno in anno. E ovviamente un invito a tutti a partecipare numerosi”.

Questo il programma integrale della Fiera

Sabato 30 settembre alle ore 10 visita gratuita al Cimitero Monumentale della Misericordia previa prenotazione 055/6233427 a cura della Confraternita di Misericordia di Santa Maria all’Antella. Ore 15 inaugurazione dell’Antica Fiera di Antella - Esposizione di animali, dalle ore 15 esibizione de Il Falconiere del Granducato di Toscana Esposizione ed esibizione Rapaci. Laboratori per bambini e bambine: dalle api al miele – dal latte al formaggio – con le mani in pasta. Prova di Off Road a bordo di fuoristrada a cura dell’Asd Valdisieve Off Roa. Dimostrazione esercitazione di primo soccorso e test E.C.G. a cura della Misericordia di Antella.

Domenica 1 ottobre dalle ore 9 per l’intera giornata esposizione di animali e laboratori per bambini, ore 10 inaugurazione tomba restaurata del Senatore Isidoro del Lungo al Cimitero Monumentale della Misericordia di Antella. Dalle ore 9 mercatino dei ragazzi del Calcit per l’intera giornata, dalle 9 alle 19; dalle ore 10 prova di Off Road a bordo di fuoristrada a cura dell’Asd Valdisieve Off Road. Alle ore 15 quinto Trofeo Maramiao Expo amatoriale Giardini della Resistenza, esposizione canina amatoriale aperta a tutte le razze, meticci compresi.

Lunedì 2 ottobre dalle ore 8 alle 20 tradizionale Fiera per le vie del paese, alle ore 9 visita gratuita al Cimitero Monumentale della Misericordia previa prenotazione 055/6233427 a cura della Confraternita di Misericordia di Santa Maria all’Antella.