Firenze, arriva il Festival delle streghe all'Ippodromo del Visarno

Firenze, 17 ottobre 2024 - Riti sciamanici e discipline olistiche, indagatori della mano e mentalisti. E poi workshop, spettacoli, falconeria, pendoli divinatori, area kids, mercatino a tema, street food e tanto altro per il Festival delle Streghe, il weekend magico e misterioso in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre all’Ippodromo del Visarno Cesare Meli di Firenze. Il Festival delle Streghe si svolgerà per aree tematiche, con spazi dedicati a incontri, seminari, performance. Tra questi, il Giardino delle meraviglie, con laboratorio degli stregoni e fortune teller; la Piazza delle Incantatrici, dove potremo assistere al “Rituale del fuoco”, in cui l’artista Shintu metterà in connessione il pubblico con le forze della natura. E ancora, il Cerchio magico della mente, il Banchetto stregato e il Mercatino delle streghe, con vasta scelta di libri, erbe, amuleti e talismani. Per i più piccoli non mancheranno fiabe, trucca bimbi e voli di rapaci addestrati. La schiera di divinatori, lettori di carte, indagatori della mano ed esperti di discipline olistiche e magiche sarà nutritissima. Tra gli ospiti, il mentalista Antonio Terranova e la medium Patrizia Lo Bracco. Il Festival delle Streghe accoglierà il pubblico sabato 19 ottobre dalle ore 11 alle 23, domenica 20 dalle 11 alle 20. Biglietto 5 euro, valido per entrambe le giornate. Il festival si svolgerà anche in caso di pioggia nelle aree al chiuso del Visarno. L’Ippodromo del Visarno Cesare Meli è facilmente raggiungibile con le linee T1 e T2 della Tramvia. Ampio parcheggio auto/moto al piazzale delle Cascine, nell’area prospiciente l’ingresso - e nelle vicinanze. Info e programma completo www.lndf.it.