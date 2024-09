Firenze, torna la Festa dell'Uva al mercato centrale di San Lorenzo

Firenze, 9 settembre 2024 - Torna la Festa dell'Uva allo storico Mercato Centrale di Firenze. L'appuntamento è al piano terra il 10 settembre, dalle 20, quando si terrà il tradizionale appuntamento all’insegna delle eccellenze toscane pensato per dare lustro alle attività e a tutto il quartiere di San Lorenzo. Dalle ore 20 il piano terra dello storico mercato sarà straordinariamente aperto di sera, si potranno assaggiare sia i prodotti tipici del mercato che la schiacciata con l'uva preparata dai forni del rione. Non solo dolciumi, ci saranno anche primi, secondi e antipasti e naturalmente il vino del consorzio Chianti Colli Fiorentini. Ika cosa particolare è che sarà tutto acquistabile scambiando le proprie monete con i fiorini all’ingresso del mercato. L'iniziativa rientra nell'ambito dei festeggiamenti dei 150 anni dello Storico Mercato Centrale. "Un modo per valorizzare il mercato, il quartiere di San Lorenzo - spiega Massimo Manetti, presidente del consorzio del Mercato Centrale - e favorire la relazione tra residenti e commercianti. Un'occasione per invitare tutti i fiorentini a scoprire la bellezza della nostra storia e della nostra identità". Durante la.serata sarà consegnato il premio Labor Omnia Vincit che ogni anno viene assegnato ai personaggi che si sono distinti per il proprio impegno nel rione. Il premio è nato dalla collaborazione con lo studioso e storico Luciano Artusi che nella storia fiorentina ha ritrovato come il Mercato Centrale, oltre ad essere nel cuore di Firenze, si trovi all’interno del gonfalone del Lion d’Oro, che ha come simbolo il leone dorato in campo azzurro. Da questa ricerca è nata la voglia di valorizzare le attività che, nel quartiere di San Lorenzo, preservano la storicità della vita fiorentina e salvaguardando la tradizione.