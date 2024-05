Festa di primavera nel giardino dell’Istituto Agrario

Firenze, 17 maggio 2024 - Domani torna la Festa di Primavera, 38° edizione della manifestazione organizzata nel giardino dell’Istituto Agrario di Firenze. In programma sport, realtà virtuale, workshop, ma anche l’arte della falconeria, visite guidate al laboratorio di micropropagazione, l’inaugurazione della palazzina del laboratorio “Assaggio Olio” in ricordo degli studenti Flavio Filippini e Giovanni Gallori, la consegna di una borsa di studio dell’associazione Ignazio Cusmano e degli attestati di partecipazione ai corsi di piante tropicali e al laboratorio di innesti. La Festa si svolge nel prezioso giardino storico della scuola, creato dall’Accademia dei Georgofili e che per l’occasione viene aperto al pubblico. Nel giardino, nell’ampia azienda che lo completa e nei locali dei tre edifici dell’Istituto, vengono organizzate mostre, esposizioni e concerti che vedono protagonisti gli allievi della scuola, ma anche artisti, personalità cittadine della cultura, docenti universitari, imprenditori del settore. Nel parco verde è presente anche un “Percorso sensoriale” da ri-scoprire e ri-valorizzare: è una piccola area progettata e creata come luogo di benessere fisico e psicologico accessibile alle persone non vedenti. Inaugurato in occasione della Festa di Primavera del 2008, venne realizzato per volontà di alcuni docenti e studenti e al progetto partecipò anche l’Unione Italiana Ciechi ed ipovedenti di Firenze. Negli anni è andato progressivamente a perdersi il suo impianto originario, ma ora l’Istituto Agrario, diretto dal prof. Andrea Marchetti, ha iniziato il recupero dell’area “affinché possa tornare ad essere un giardino tattile e profumato e diventare un luogo che aiuti a stimolare i cinque sensi”. In una tavola rotonda organizzata proprio alla vigilia della Festa di Primavera, son state ripercorse le fasi del lavoro che portò alla sua realizzazione tanti anni fa, oltre a discutere insieme di nuovi possibili interventi e future collaborazioni per farlo tornare a nuova vita e aprirlo sempre più alla comunità. All’organizzazione dell’evento contribuiscono, oltre al personale della scuola, gli studenti e i genitori. La festa è patrocinata dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana e dalla Regione Toscana. Questa mattina nell'ambito della Festa si svolgerà una tavola rotonda su "Gli istituti agrari e la transizione tra il passato e il futuro"