Festa della Toscana, torna Palazzo Aperto con visite guidate e lo spettacolo di Gaia Nanni

Firenze, 8 dicembre 2024 – Palazzo aperto, l’iniziativa voluta dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana replica e fa il bis sabato 14 dicembre. Dopo il successo di pubblico per l’apertura del 30 novembre, tornano visite guidate concerti e spettacoli nelle sedi dell’Assemblea legislativa (via Cavour 2 e 18 a Firenze). Il programma prevede visite guidate gratuite del Palazzo del Pegaso e di Palazzo Bastogi, a cura di Annalisa Arrigo e Nicola Terracone (ritrovo e accoglienza alle 10.30 presso la portineria di via Cavour 18 e alle 15.30 presso la portineria di via Cavour 2) Alle 11.30 sono previsti saluti istituzionali (nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso - via Cavour 2, primo piano) a cui seguirà il concerto spettacolo di Gaia Nanni, Alessio Sardelli e Roberto Beneventi La nostra gente. Alle 16.30 ancora saluti istituzionali nella sala delle Feste di palazzo Bastogi (via Cavour, 18) e di nuovo il concerto spettacolo di Gaia Nanni, Alessio Sardelli e Roberto Beneventi. Tra le esposizioni che sarà possibile visitare in occasione di questa seconda giornata di Palazzo Aperto: Alpi Apuane - Montagne d’acqua di Elia Pegollo, presidente Onorario Apuane Libere (presso lo spazio espositivo di Palazzo Bastogi, via Cavour 18); Il coraggio della bellezza di Luciano Pasquini a cura di Michelangelo Pepe (presso lo spazio espositivo "Carlo Azelio Ciampi", Palazzo del Pegaso, via de' Pucci, 16). Al primo piano di palazzo del Pegaso saranno in consultazione e in distribuzione una selezione di pubblicazioni delle Edizioni dell’Assemblea regionale. A palazzo del Pegaso sarà inoltre presente un presidio del “Forum toscano Associazioni Malattie Rare”. L’ingresso è libero e la prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.consiglio.regione.toscana.it/palazzoaperto. “Dopo il grande successo del 30 novembre, in occasione della venticinquesima Festa della Toscana, insieme all’Ufficio di presidenza, abbiamo deciso di replicare l’iniziativa Palazzo Aperto anche il prossimo 14 dicembre” dichiara il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo. “Aprire i palazzi istituzionali e far conoscere ciò che accade al loro interno significa rendere le Istituzioni più accessibili e vicine ai cittadini. È un’opportunità per rafforzare il dialogo tra le persone e il Consiglio regionale, promuovendo trasparenza e partecipazione attiva. Lo scorso 30 novembre sono state oltre 250 le persone che si sono prenotate. Siamo orgogliosi di poter offrire nuovamente questa esperienza e di accogliere tutti coloro che vorranno scoprire di più sulle nostre attività e sul patrimonio che custodiamo” conclude il presidente. “Con Palazzo aperto proseguono le celebrazioni per la Festa della Toscana” dichiara il vicepresidente dell’Assemblea legislativa Stefano Scaramelli. “Dopo lo straordinario successo di prenotazioni e visite del 30 novembre, sarà ancora possibile scoprire il Consiglio regionale, visitare le sue mostre, assistere agli spettacoli con le parole di Gaia Nanni. L’idea è quella di rinnovare ogni giorno l’orgoglio di essere cittadini della Toscana, di questa terra che ha saputo innovare e creare futuro” conclude il vicepresidente. Maurizio Costanzo