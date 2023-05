Cosa fare a Firenze: cultura, musica e buon cibo. Gli eventi della settimana

Firenze, 24 maggio 2023 – Con il bel tempo, il centro e le periferie si animano e si colorano di eventi, iniziative e naturalmente cultura. E' entrata nel vivo Villa Vittoria Cultura, la rassegna culturale nata da un'idea dell'imprenditore Giovanni Fittante e realizzata in collaborazione con Firenze Fiera e la Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Questa settimana doppio appuntamento.

Si comincia oggi 24 maggio alle 18 con il dantista Massimo Seriacopi che presenterà il suo volume “In viaggio tra terra e cielo. Vita possibile di Dante”, edito da Mimesis. Introduce il professore Ugo De Vita, autore, attore e regista teatrale. Giovedì 25 maggio, sempre alle ore 18 a Villa Vittoria, nell'ambito di 'Firenze domani, punti di vista sulla Città 2030', si terrà Colors, incontro in cui gli ospiti si confronteranno su proposte e iniziative per rendere Firenze più 'friendly'. Intervengono l'assessore Andrea Giorgio, Stefano Casini, autore di punta di Sergio Bonelli Editore, Luca Chiarotti, fondatore e direttore dell'Accademia d'arte Nemo, e l'architetto Jacopo Carli. Nel corso del talk l'Accademia Nemo lancerà il contest “Ho sognato Firenze domani”.

Da giovedì 25 a domenica 28 maggio un insieme di eventi, iniziative, attività che riguarderanno, per la prima volta, piazza Pier Vettori ed il tratto di via Pisana dall’incrocio di Vva Cavallotti alla Porta di San Frediano. E’ un’iniziativa organizzata da Confesercenti Firenze in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di piazza Pier Vettori.

“E’ importante animare e riqualificare attraverso la molteplicità degli strumenti a disposizione ed attività innovative tutte le aree della nostra città – sottolineaSantino Cannamela, presidente Confesercenti Città di Firenze - La Notte Vola vanta un programma ricco ed interessante, dall’intrattenimento musicale al food, in grado di attirare e coinvolgere un pubblico variegato”.

Provenienza rigorosamente certificata, frollatura di almeno tre settimane come da protocollo, cottura alla brace. La Bistecca alla fiorentina, a regola d'arte, potrà essere gustata al Festival della Bistecca di Firenze in programma il 26, il 27 e il 28 maggio al Prato delle Cornacchie del parco delle Cascine, accanto all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze Ernesto De Pascale, nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze (ingresso libero). Dopo il successo dell'anno scorso con oltre mille partecipanti in tre giorni, torna dunque il primo festival completamente dedicato al piatto tradizionale fiorentino.Venerdì 26 maggio (ore 18-24), sabato 27 e domenica 28 maggio (ore 12-24) 12 metri di griglia e 8 maestri della Bistecca all’opera per servirvi la regina della cucina toscana. In programma anche incontri con allevatori toscani, chef, e spettacoli sulla cultura fiorentina e toscana. Da non perdere domenica alle 18 il dibattito a cura dell'Accademia della Fiorentina “Conoscere la bistecca alla fiorentina”. In tema anche le proposte musicali: dal palco arriveranno le note della tradizione popolare toscana rivisitate da La Nuova Pippolese (venerdì) e il sound “agreste” dei Quarto Podere (sabato).

Da venerdì 26 a domenica 28 Maggio al Parco di San Donato in via di Novoli si terrà Street Food Fest. L'imperdibile appuntamento con le eccellenze enogastronomiche dal mondo da apprezzare nelle tre giornate della manifestazione.