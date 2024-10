È tempo di storia: il festival sbarca a Firenze, Prato e Pistoia

Firenze, 12 ottobre 2024 – Qual è oggi il significato di fare storia? In un tempo di eventi complessi e drammatici, come forse non ne vedevamo da molti anni, come possiamo mettere in discussione il nostro modo di conoscere e approfondire la storia e magari proporre nuovi e più efficaci strumenti per valorizzarla? È una domanda che sta al centro del Festival dell’Istituto Storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea “È tempo di Storia! Il valore della conoscenza”, quattro giorni tra visite guidate per le scuole, trekking urbani, laboratori di lego history e incontri con esperti e personaggi come Benedetta Tobagi, Marco Vichi, Isabella Insolvibile, Michela Ponzani, Leonardo Gori, Nicoletta Verna. Gli spettacoli, inediti, saranno a cura del drammaturgo e attore Davide Dolores e della cantautrice Letizia Fuochi. “Ogni uomo abita il proprio tempo, ma la storia da cui proviene è maestra solo se la si ricorda. E il nostro tempo purtroppo è sempre più complesso e pieno di inquietudini – sottolinea il presidente dell’Isrt Vannino Chiti – Crediamo profondamente nel valore della storia e della conoscenza. Ma c’è bisogno di modi e strumenti anche innovativi per riaffermarne il valore”.

Il festival promosso dall’Isrt all’interno del progetto “Conoscere la Storia.Una bussola per la cittadinanza” e finanziato dalla Fondazione Marchi, è un percorso che, dal 17 al 20 ottobre, prevede attività pensate per accompagnare il pubblico e nelle quali saranno analizzate le implicazioni che ha la storia nel nostro percorso umano e civico. Hanno collaborato l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Pistoia, che quest’anno festeggia il mezzo secolo di vita, la Fondazione Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza di Prato, il Laboratorio Puccini e il Cinema Spazio Alfieri di Firenze, la libreria Lo Spazio e la biblioteca San Giorgio di Pistoia. Il programma, rivolto a tutta la cittadinanza, è di carattere fortemente interculturale, multidisciplinare ed è organizzato in un ricco calendario di iniziative coordinate e territorialmente diffuse: avrà luogo principalmente a Firenze e, grazie alla collaborazione con il Museo della Deportazione e l’ISRPt, anche a Prato e Pistoia. Complementare al festival è il focus per le scuole a cui sono dedicate alcune visite guidate. Gli studenti apriranno il programma di Firenze nel pomeriggio a loro dedicato il 18 ottobre allo Spazio Alfieri. Qui potranno condividere ciò che hanno acquisito partecipando alle lezioni-laboratori musicali e ai trekking urbani organizzati per loro nella primavera di quest’anno. Firenze - Il Laboratorio Puccini ospita i principali appuntamenti di Firenze. Sabato 19 ottobre si comincia alle 16.30 con la lectio di Benedetta Tobagi “Stragi e segreti della Repubblica: la funzione della storia”, l’introduzione del presidente di ISRT Vannino Chiti. Alle 18.30 segue “Prospettiva Storia. La dimensione storica dei saperi”, tavola rotonda con Roberto Ferrari, direttore Museo Galileo, Irene Stolzi, direttrice Dipartimento Scienze giuridiche UniFI, Stefano Bartolini, direttore Fondazione Valore Lavoro. Modera Roberto Bianchi, consigliere ISRT. Alle 21.15 “Basterà il mio nome”, spettacolo teatrale dell’attore e drammaturgo Davide Dolores. Domenica 20 ottobre si parte ancora alle 16.30 con il talk “Pagine di Storia”, con Marco Vichi (Guanda), Leonardo Gori (Tea Libri) e Nicoletta Verna (Einaudi-Stile Libero). Alle 18.30, “Comunicare il Novecento: un secolo da conoscere”, con Isabella Insolvibile dell’Università Mercatorum, Michela Ponzani Università di Roma Tor Vergata, Marco Mondini Università di Padova, e Andrea Sangiovanni Università di Teramo. Modera Matteo Mazzoni, direttore ISRT. Infine, alle 21.15 “Se una è coraggiosa, è coraggiosa sempre - Testimoni di Resistenza”, concerto di Letizia Fuochi con Francesco Frank Cusumano. Pistoia. Giovedì 17 ottobre alle 17, nella libreria "Lo Spazio" tavola rotonda “1974-2024: 50 anni di storia dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia. Quale futuro per la rete degli Istituti storici della Resistenza”, con la direttrice dell’Istituto storico di Grosseto Laura Cansella, il presidente dell’Istituto di Pistoia Giovanni Contini e Mirco Carrattieri di Liberation Route Italia. Sabato 19 ottobre ore 11-13 alla biblioteca San Giorgio, laboratori di lego history su “La Guerra partigiana” e “Il lavoro nelle fabbriche tessili del Novecento”, (dagli 8 anni in su, max 20-24 partecipanti) a cura di Stefano Bartolini, direttore Fondazione Valore Lavoro e Francesco Cutolo dell’ISRPt. Alle 16 “La rielaborazione della storia nazionale nella repubblica democratica tedesca”, seminario in ricordo di Edoardo Lombardi. Saluti di Francesca Cavarocchi, consigliera ISRT, con Stefano Bottoni dell’Università di Firenze, Costanza Calabretta, della Libera Università di Bolzano e Francesca Tacchi dell’Università di Firenze. Modera Andrea Borelli dell’Università di Pisa Trekking – Due gli eventi organizzati a Firenze a cura di Giada Kogovsek: sabato 19 ottobre ore 10-12, “La Resistenza in Oltrarno” e domenica 20 ottobre, ore 10-12 “Stadio e Campo di Marte: la guerra in città”. Scuole - Come si è accennato, venerdì 18 ottobre alle 17 al Cinema Spazio Alfieri, c’è “Passi nel tempo, note di Storia: esperienze didattiche” con Giada Kogovsek dell’ISRT e la cantautrice Letizia Fuochi. Introduce Sandro Rogari, presidente Comitato culturale Fondazione Marchi, coordina Monica Rook dell’ISRT. Mentre le visite guidate per le scuole “Camminare nella storia” sono in calendario giovedì 17 ottobre al Museo della Deportazione di Prato e venerdì 18 ottobre al Memoriale delle deportazioni di Firenze a cura di Enrico Iozzelli. Ingresso libero fino a esaurimento posti, prenotazione obbligatoria a [email protected].